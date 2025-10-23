Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vụ dùng dao truy sát ở Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các nạn nhân bị thương trong vụ truy sát ở Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã được phẫu thuật cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ truy sát ở Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương, trưa 23/10, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các cán bộ lãnh đạo Sở y tế đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cấp cứu, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

z7146834085481-69ab3f6a1b5112dc6254e97a393da7c2.jpg
Vụ truy sát ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10 khiến 7 người bị thương

Vụ việc đã khiến 3 nhân viên y tế cùng 2 người nhà và 2 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, một nữ điều dưỡng bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, vùng ngực. Hai điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. 2 người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ. Trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện, các nạn nhân đã được cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

13.jpg
Các y bác sĩ cấp cứu cho nhân viên y tế bị đối tượng Vỹ đâm trọng thương

Theo cơ quan chức năng, đối tượng truy sát người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Vợ chồng Vỹ đã có với nhau một đứa con 3 tuổi. Trong lần sinh thứ 2 này, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh đôi, thiếu tháng.

Vợ và 2 con của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. Trong quá trình vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày, Vỹ không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị.

10 giờ sáng ngày 23/10, Vỹ vào phòng 305, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng. Tiếp đó, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống. Một điều dưỡng đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này, nữ điều dưỡng bị Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công.

12-1.jpg
Bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các cán bộ lãnh đạo Sở y tế thăm các nhân viên y tế bị thương.

Không những tấn công nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân ở trong phòng 305, Vỹ còn dùng dao tấn công vợ mình nhưng may mắn chị này tránh được.

Nhằm ngăn cản đối tượng Vỹ, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, các nhân viên y tế của bệnh viện đã vào can ngăn và bị Vỹ dùng dao tấn công. Ít phút sau, đối tượng Vỹ bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#vụ truy sát #nhân viên y tế #đối tượng Vỹ #cấp cứu bệnh nhân #bảo vệ y tế #tấn công bằng dao #Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục