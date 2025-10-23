Tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vụ dùng dao truy sát ở Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An

TPO - Các nạn nhân bị thương trong vụ truy sát ở Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã được phẫu thuật cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ truy sát ở Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương, trưa 23/10, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các cán bộ lãnh đạo Sở y tế đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác cấp cứu, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Vụ truy sát ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10 khiến 7 người bị thương

Vụ việc đã khiến 3 nhân viên y tế cùng 2 người nhà và 2 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, một nữ điều dưỡng bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, vùng ngực. Hai điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. 2 người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ. Trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện, các nạn nhân đã được cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Các y bác sĩ cấp cứu cho nhân viên y tế bị đối tượng Vỹ đâm trọng thương

Theo cơ quan chức năng, đối tượng truy sát người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Vợ chồng Vỹ đã có với nhau một đứa con 3 tuổi. Trong lần sinh thứ 2 này, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh đôi, thiếu tháng.

Vợ và 2 con của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. Trong quá trình vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày, Vỹ không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị.

10 giờ sáng ngày 23/10, Vỹ vào phòng 305, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng. Tiếp đó, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống. Một điều dưỡng đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này, nữ điều dưỡng bị Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công.

Bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các cán bộ lãnh đạo Sở y tế thăm các nhân viên y tế bị thương.

Không những tấn công nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân ở trong phòng 305, Vỹ còn dùng dao tấn công vợ mình nhưng may mắn chị này tránh được.

Nhằm ngăn cản đối tượng Vỹ, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, các nhân viên y tế của bệnh viện đã vào can ngăn và bị Vỹ dùng dao tấn công. Ít phút sau, đối tượng Vỹ bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.