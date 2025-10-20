Lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Sở Y tế TPHCM vừa có Quyết định 3304/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM). Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hồng Chương làm trưởng đoàn và 26 thành viên khác là lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ, các bác sĩ.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tài chính kế toán, đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng, sửa chữa cơ bản; kiểm tra nội dung liên quan đến công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra nội dung liên quan đến công tác dược, công tác đăng ký nhân sự hành nghề, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và việc thực hiện các kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra cũng có nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý chấn chỉnh những vi phạm, hạn chế trong quá trình kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo quyết định, thời kỳ kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2025, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra nếu xét thấy cần thiết Đoàn kiểm tra vẫn sẽ kiểm tra làm rõ để kết luận.

Thời hạn kiểm tra 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình nạn nhân cho biết khi T. bị tai nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu nhưng không được cứu chữa kịp thời. Lý do bệnh viện chờ người nhà có mặt để xác định danh tính mới tiến hành cấp cứu. Từ thông tin này, sáng 17/10, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10.

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - cho biết sự việc xảy ra vào lúc 18h30 ngày 12/10. Thời điểm này, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận một nam bệnh nhân chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng.

Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn. Đến 21h55 cùng ngày, người bệnh được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Tuy nhiên, đến 5h ngày 13/10, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu, mạch cảnh không bắt được, đồng tử 2 bên không phản xạ ánh sáng. Người bệnh được kết luận tử vong. Do không có thân nhân nên được bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định.

Đến ngày 15/10, Bệnh viện nhận được thông tin từ trang Facebook có tên “Thanh Xuân” đã đăng tải các thông tin liên quan đến tắc trách từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tổ chức cuộc họp khẩn với các khoa, phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Qua kiểm tra, lãnh đạo bệnh viện nhận thấy, các thông tin đăng tải trên trang Facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TPHCM và Công an phường Tam Long đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.