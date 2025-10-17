Sở Y tế TPHCM yêu cầu làm rõ vụ tố nam sinh tử vong do bệnh viện chậm cấp cứu

TPO - Từ phản ánh của người nhà bệnh nhân về việc con của họ gặp tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Bà Rịa, dẫn đến tử vong, Sở Y tế TPHCM yêu cầu bệnh viện xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, khoảng 15 giờ 30 chiều 12/10, em Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở TP HCM) gặp tai nạn tại một ngã tư thuộc xã Ngãi Giao, TP HCM. Sau đó, em T. được người dân đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh viện Bà Rịa.

Gia đình nạn nhân cho rằng, khi đến Bệnh viện Bà Rịa, em T. không được cấp cứu kịp thời do bệnh viện chờ người nhà có mặt để xác định danh tính mới tiến hành cấp cứu. Đến sáng 13/10, nam sinh tử vong.

Trước phản ánh này, sáng 17/10, PGS-BS Tăng Chí Thượng- Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10/2025.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đồng thời yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Trao đổi với phóng viên sáng cùng ngày, BS CK II Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, bệnh viện đã có báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM và sẽ họp hội đồng chuyên môn ngay trong ngày hôm nay.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đã cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa, thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20/10/2025. Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của nó để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó ngày 9/10, trên mạng xã hội, một người nhà bệnh nhân khác cũng bày tỏ sự bức xúc vì thái độ của êkip trực Bệnh viện Bà Rịa tối 9/10 vì không quan tâm đến bệnh nhân nghi bị đau ruột thừa. Do vậy, họ đã yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên và may mắn đã được cứu chữa kịp thời.