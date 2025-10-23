Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Danh tính đối tượng đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đối tượng sử dụng hung khí tấn công làm 7 người bị thương ( thông tin ban đầu là 5 người) ở Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trưa 23/10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

566341740-1217881953719999-498396563473876235-n.jpg
Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ

Đây là đối tượng đã dùng hung khí tấn công làm nhiều người bị thương ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vào sáng cùng ngày. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trưa cùng ngày, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã chủ trì cuộc họp nhanh, có thông tin ban đầu cho các cơ quan báo chí về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ, tại hành lang tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng, Vỹ cầm dao tấn công bất cứ ai gặp, sau đó cố thủ trong phòng. Ít nhất 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ em bị thương. Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo một số nhân chứng, Vỹ có biểu hiện bất thường, trước khi gây án bất ngờ giằng lấy một bé trai ở Khoa Sơ sinh, dọa thả xuống đất. Nhiều người kịp thời chạy đến can ngăn, giành lại cháu bé song bị anh ta tấn công.

z7146834085481-69ab3f6a1b5112dc6254e97a393da7c2.jpg
Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu

Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Bước đầu xác định, Vỹ vào bệnh viện chăm sóc vợ đang sinh đôi.

Thu Hiền
#tấn công bằng dao #đối tượng Bằng Văn Vỹ #bệnh nhân thương tích #vụ việc Nghệ An #công an bắt giữ #bệnh viện an toàn #Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục