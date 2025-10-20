Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông bị vùi lấp trong đống đất ở công trình bệnh viện TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù được người dân nhanh chóng đào đất, giải cứu song người đàn ông đã không qua khỏi. Vụ việc xảy ra tại một công trình bệnh viện ở TPHCM.

Tối 20/10, công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông được tìm thấy trong đống đất công trình bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, hai người đàn ông đang làm việc ở hố ga bên trong công trình bệnh viện ở phường Chánh Hiệp, TPHCM. Lúc này bất ngờ đất ở phía trên bị sạt lở đổ ụp xuống hố sâu.

tp-bd-1.jpg
Người đàn ông được giải cứu dưới đống đất đã tử vong.
tp-bd-5790.jpg
Hố sâu 2 m, nơi người đàn ông bị đất vùi lấp.

Đất cát đã vùi lấp lên người ông B.V.Q. (SN 1974, quê Đồng Nai). Người đồng nghiệp sau đó đã cố gắng đào bới để đưa người bị nạn lên, nhưng bất lực đành cầu cứu người dân.

Sau đó, một máy múc được điều động tới hiện trường. Do không gian phía dưới nhỏ hẹp, máy múc hỗ trợ không hiệu quả. Phía dưới hố sâu khoảng 2 m, người bị nạn mặt tím tái, có dấu hiệu khó thở.

Khoảng 30 phút sau, người dân mới đào bới hết đất đá và đưa người đàn ông lên khỏi hố sâu. Những người cứu hộ cố gắng hô hấp, song nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#đống đất #tử vong #công trình bệnh viện #Chánh Hiệp #TPHCM #máy múc

Xem thêm

Cùng chuyên mục