Người đàn ông tử vong bất thường trong lúc đi bán vé số

TPO - Người đàn ông đang điều khiển xe điện 3 bánh đi bán vé số trên địa bàn phường Thủ Đức, TPHCM thì bỗng dưng dừng xe với một số biểu hiện bất thường rồi tử vong.

Ngày 7/9, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông N.V.Q. (70 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe điện 3 bánh đi bán vé số theo hướng từ cầu Bình Lợi đến ngã tư Linh Xuân. Khi đến trước số nhà 1190 đường Phạm Văn Đồng, ông Q. dừng xe và có biểu hiện bất thường.

Một số người đi đường phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến gần kiểm tra, sơ cứu nhưng ông Q. đã tử vong ngay trên xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Theo một số người dân, ông Q. bị tật nên di chuyển bằng xe 3 bánh để mưu sinh bằng nghề bán vé số nhiều năm nay ở khu vực TP Thủ Đức cũ.