Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong bất thường trong lúc đi bán vé số

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông đang điều khiển xe điện 3 bánh đi bán vé số trên địa bàn phường Thủ Đức, TPHCM thì bỗng dưng dừng xe với một số biểu hiện bất thường rồi tử vong.

Ngày 7/9, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông bán vé số trên đường Phạm Văn Đồng.

z6985739386306-4716fec6280995529c35d7c4ee473a1a.jpg
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông N.V.Q. (70 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe điện 3 bánh đi bán vé số theo hướng từ cầu Bình Lợi đến ngã tư Linh Xuân. Khi đến trước số nhà 1190 đường Phạm Văn Đồng, ông Q. dừng xe và có biểu hiện bất thường.

Một số người đi đường phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến gần kiểm tra, sơ cứu nhưng ông Q. đã tử vong ngay trên xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Theo một số người dân, ông Q. bị tật nên di chuyển bằng xe 3 bánh để mưu sinh bằng nghề bán vé số nhiều năm nay ở khu vực TP Thủ Đức cũ.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#bán vé số #TP Thủ Đức #Ông N.V.Q #tử vong #xe 3 bánh #công an TP HCM #hiện trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục