Người đàn ông tử vong bất thường bên cạnh cột điện

TPO - Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên cột điện tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đã tử vong và đưa về bệnh viện để điều tra.

Chiều 15/10, thông tin từ UBND phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, chính quyền nhận tin báo của nhân dân về một người đàn ông nằm bất tỉnh tại chân cột điện thuộc Khu Tân Mai, phường Đông Mai. Xác minh ban đầu, người đàn ông tên N.V.H. (31 tuổi, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Ảnh minh họa.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong chưa rõ nguyên nhân. Thi thể của anh H. được đưa về Trung tâm Y tế Quảng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Được biết anh H. đang là công nhân thuộc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 289 có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty này đang thực hiện thu hồi gốc cột điện trên địa bàn phường Đông Mai.