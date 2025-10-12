Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong

Hòa Hội - Việt Phương
TPO - Trong lúc đi xe máy sang Quốc lộ 50, cụ bà 71 tuổi bị xe khách tông trúng làm bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ngày 12/10, Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, xảy ra trên tuyến Quốc lộ 50 vào sáng 12/10.

z7109054378436-a7e45560da12034601b438bc9e9864bc-2831.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.


Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe ô tô khách biển số 63B-02202, do tài xế N.H.T. (SN 1980, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 50 theo hướng từ cầu Chợ Gạo về Quốc lộ 1.

Khi lưu thông đến đoạn ấp Tân Bình, xã Chợ Gạo (Đồng Tháp) xảy ra va chạm với xe máy biển số 63X6-1640, do cụ bà N.T.L. (71 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo) điều khiển đang đi sang đường.

Vụ va chạm làm cụ L. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Hòa Hội - Việt Phương
