Bệnh viện vùng Tây Nguyên hoạt động ra sao khi giám đốc bị bắt, cấp phó từ chối phụ trách

TPO - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, thiết bị và đặc biệt là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo sau khi giám đốc bị bắt, cấp phó thì từ chối phụ trách.

Ngày 22/10, một nguồn tin xác nhận, UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa chốt nhân sự điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn sau khi giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 3/10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Ngày 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc tạm điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền có chỉ đạo mới.

Sau đó, Sở Y tế làm quy trình để giao ông Nguyễn Ngọc Thịnh phụ trách bệnh viện. Tuy nhiên, ngày 8/10, ông Thịnh có đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vẫn theo nguồn tin, đến nay do UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa chốt nhân sự điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nên ông Nguyễn Ngọc Thịnh vẫn là người tạm điều hành.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh chia sẻ, bệnh viện gặp nhiều khó khăn, xáo trộn khi lãnh đạo và 2 trưởng khoa bị khởi tố.

Ông Thịnh thổ lộ bản thân không nhận phụ trách bệnh viện vì “ôm không nổi”. Bởi những khó khăn trong nội tại của bệnh viện thuộc “tầm” giải quyết của Sở Y tế và UBND tỉnh Đắk Lắk.

Do cấp trên chưa chốt nhân sự nên hiện tại ông Thịnh vẫn tạm điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. “Tôi thì điều hành được nhưng cần người có tư cách pháp nhân để ký tá những hợp đồng. Hiện nay 48 hợp đồng hết hạn, nếu như tôi thanh lý luôn thì dễ nhưng người đâu để làm. Còn nếu ký lại thì tôi có đủ tư cách pháp nhân để ký lại hay không”, ông Thịnh băn khoăn.

Ông Thịnh thông tin thêm, vừa qua ông quyết định ký bảng lương và thanh toán phụ cấp cho nhân viên để đảm bảo bệnh viện vận hành xuyên suốt. Việc ký này có đúng hay không, ông sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thậm chí vừa rồi có các thông báo trúng thầu, ông cũng đưa ra quyết định bởi nếu không làm thì không có vật tư, hoá chất để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Với những khó khăn trên, ông Thịnh mong muốn bệnh viện sớm có người đủ tư cách pháp nhân để điều hành, lấp những khoảng trống hiện nay.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, vụ án vừa qua ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cán bộ, nhân viên bệnh viện, đặc biệt là 2 khoa có liên quan (Ngoại Thận - Tiết niệu và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức).

Đoàn công tác của Bệnh viện Bình Dân đến khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Mới đây, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) đã cử đoàn công tác đến khảo sát tổng thể hoạt động của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đặc biệt là tình hình thực tế tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu.

"Qua khảo sát thì nguồn nhân lực thiếu quá. Đoàn công tác đánh giá kỹ thuật mổ xẻ ở đây tốt nhưng do nguồn lực của mình thiếu quá. Thiếu cả con người lẫn máy móc. Sau đợt khảo sát này, Bệnh viện Bình Dân sẽ họp bàn phương án hỗ trợ, có thể đào tạo nhân lực cho bệnh viện", ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc tạm điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin.