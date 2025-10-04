Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm giao quyền điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh

Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Trước mắt, sở đã công bố quyết định giao quyền tạm điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó giám đốc kể từ ngày 4/10 cho đến khi có quyết định mới thay thế. Việc này nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, các hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn”, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết.

tp-bvvtnd.jpg
Công an khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên tối 3/10.

Ngày 4/10, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vào lúc 10h cùng ngày, tổ công tác của Sở Y tế đã qua họp nhanh với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK vùng Tây Nguyên) sau khi giám đốc bệnh viện này bị khởi tố vào tối 3/10.

“Trước mắt, sở đã công bố quyết định giao quyền tạm điều hành BVĐK vùng Tây Nguyên cho bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó giám đốc kể từ ngày 4/10 cho đến khi có quyết định mới thay thế. Việc này nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, các hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn”, ông Nay Phi La cho biết.

bqn01494-2800.jpg
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh (phải). Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên cũng cho biết, công tác khám chữa bệnh của bệnh viện đang rất khó khăn do thiếu nhân sự. Điển hình là khoa Gây mê và khoa Ngoại thận – Tiết niệu.

Trước đó, tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên.

Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, việc khám xét được tiến hành ngay sau đó tại phòng làm việc của bác sĩ Giáp, kéo dài đến gần 1h sáng 4/10.

Hình ảnh khám xét tại phòng làm việc của ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 0h30 sáng 4/10. Clip: PV

Liên quan đến vụ việc này, chiều tối 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1974), Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974), Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, BVĐK vùng Tây Nguyên.

Hai người này bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra bước đầu, từ 28/3-15/5/2024 và từ 28/5-31/12/2024, tại BVĐK vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả 25 triệu đồng; đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ 60 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của BVĐK vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Tuấn Nguyễn
