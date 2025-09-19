Đắk Lắk kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy BV Đa khoa vùng Tây Nguyên

TPO - Liên quan vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi thận bằng máy, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, giao Đảng uỷ Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí xung quanh vụ việc kê khống bệnh nhân tán sỏi bằng máy tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc trên đã được phát hiện từ 22/7/2025, thông qua hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuộc Sở Y tế, theo Quyết định số 355/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện tổ chức khắc phục các tồn tại, sai phạm và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 20/8/2025, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã họp, xem xét và trước mắt có quyết định kỷ luật đối với 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở Y tế và Bệnh viện đã phối hợp cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng uỷ Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có kết luận của các cơ quan điều tra, kiểm tra, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ có thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí.

255 bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng vẫn ghi nội soi tán sỏi

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngày 17/7/2025, Sở Y tế đã chủ động thành lập Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 355/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 355) với 5 nội dung kiểm tra, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra 355 ghi nhận tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của bệnh viện có một số tồn tại, trong đó có các ca tán sỏi laser được thực hiện tại Khoa trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Tại buổi làm việc, bệnh viện chưa giải trình được các nội dung tồn tại do Đoàn kiểm tra 355 ghi nhận tại biên bản. Do đó, đoàn đã yêu cầu bệnh viện tổ chức họp, rà soát, làm việc với các khoa, phòng, cá nhân có liên quan giải trình về các nội dung tồn tại trong lĩnh vực cung ứng vật tư, quản lý thiết bị y tế, chi trả chế độ phụ cấp, thực hiện dịch vụ laser tán sỏi tại bệnh viện và báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 29/7/2025.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của bệnh viện, ngày 6/8/2025, Sở Y tế tổ chức cuộc họp với bệnh viện về nội dung giải trình kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 355.

Theo đó, máy tán sỏi laser tại bệnh viện này được đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau một thời gian dài sử dụng, đến cuối năm 2023, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Qua rà soát, Đoàn kiểm tra phát hiện có 255 trường hợp bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng hồ sơ ghi sử dụng dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật đã tiến hành xem xét kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp nhân viên có liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và không làm quy trình bổ nhiệm lại chức vụ.

Các ông Lê Xuân Vinh (Phó Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu), Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu) cùng bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan khác phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của bệnh viện. Bệnh viện cũng đang tiếp tục triển khai các bước thi hành kỷ luật đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.