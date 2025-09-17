Lãnh đạo Đắk Lắk chỉ đạo khẩn vụ 6 giáo viên thắng kiện nhưng 4 năm chưa được thi hành án

TPO - Sáu giáo viên nộp đơn và thắng kiện UBND huyện Krông Pắc (cũ), nhưng gần 4 năm vẫn chưa được thi hành án. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo gấp vụ việc trước ngày 20/9.

Chiều 17/9, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, báo cáo gấp vụ 6 giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắc (cũ) nhưng 4 năm chưa được thi hành án.

Các giáo viên thắng kiện nhưng mòn mỏi chờ đợi thi hành án.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc kéo dài từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý là quá lâu và cần phải giải quyết dứt điểm. Ông Thái đặt vấn đề rằng ai làm sai thì người đó phải bỏ tiền túi đền, vì sao lại lấy ngân sách để chi trả. Tuy nhiên, để nắm toàn bộ sự việc, ông Thái yêu cầu hai sở trên phối hợp, báo cáo gấp nội dung vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 20/9 để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, vào các năm 2021 và 2022, nhận thấy bản thân bị chấm dứt hợp đồng trái luật, 6 thầy cô giáo đã nộp đơn khởi kiện ra tòa thành 2 vụ án tranh chấp hợp đồng lao động. TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý và xét xử. Nguyên đơn là 6 giáo viên và bị đơn là Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắc (cũ).

Theo đó, HĐXX tuyên án, buộc các bị đơn liên đới trả cho 6 giáo viên hơn 1,4 tỷ đồng, cùng với tiền lãi suất.

Dù bản án đã có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành. Nhiều giáo viên phải đi làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày.

Giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật phải làm đủ nghề để sống.

Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắc (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng để chi trả cho giáo viên chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc (cũ) phải tự lo nguồn kinh phí để bồi thường.

Đến nay, khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, bản án vẫn chưa thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện nay thẩm quyền giải quyết thuộc UBND xã Ea Kly (nơi 2 trường học trú đóng).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm văn bản yêu cầu UBND xã Ea Kly báo cáo về nội dung này. Theo báo cáo của UBND Ea Kly, đến nay UBND xã chưa nhận được hồ sơ và các thông tin liên quan từ UBND huyện Krông Pắc (trước đây) về vụ việc. Đồng thời, UBND xã cũng chưa được cấp kinh phí để chi trả cho 6 giáo viên theo bản án của tòa.