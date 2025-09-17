Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Lãnh đạo Đắk Lắk chỉ đạo khẩn vụ 6 giáo viên thắng kiện nhưng 4 năm chưa được thi hành án

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáu giáo viên nộp đơn và thắng kiện UBND huyện Krông Pắc (cũ), nhưng gần 4 năm vẫn chưa được thi hành án. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo gấp vụ việc trước ngày 20/9.

Chiều 17/9, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, báo cáo gấp vụ 6 giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắc (cũ) nhưng 4 năm chưa được thi hành án.

z4853372971720-e1faaed37f2db28825edbcb113ca9b5e-743.jpg
Các giáo viên thắng kiện nhưng mòn mỏi chờ đợi thi hành án.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, vụ việc kéo dài từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý là quá lâu và cần phải giải quyết dứt điểm. Ông Thái đặt vấn đề rằng ai làm sai thì người đó phải bỏ tiền túi đền, vì sao lại lấy ngân sách để chi trả. Tuy nhiên, để nắm toàn bộ sự việc, ông Thái yêu cầu hai sở trên phối hợp, báo cáo gấp nội dung vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 20/9 để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, vào các năm 2021 và 2022, nhận thấy bản thân bị chấm dứt hợp đồng trái luật, 6 thầy cô giáo đã nộp đơn khởi kiện ra tòa thành 2 vụ án tranh chấp hợp đồng lao động. TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý và xét xử. Nguyên đơn là 6 giáo viên và bị đơn là Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắc (cũ).

Theo đó, HĐXX tuyên án, buộc các bị đơn liên đới trả cho 6 giáo viên hơn 1,4 tỷ đồng, cùng với tiền lãi suất.

Dù bản án đã có hiệu lực nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành. Nhiều giáo viên phải đi làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày.

z7022017717176-1e64de6106cb7d2e80c3fef7967816c7.jpg
Giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật phải làm đủ nghề để sống.

Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắc (cũ) đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng để chi trả cho giáo viên chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc (cũ) phải tự lo nguồn kinh phí để bồi thường.

Đến nay, khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, bản án vẫn chưa thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện nay thẩm quyền giải quyết thuộc UBND xã Ea Kly (nơi 2 trường học trú đóng).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm văn bản yêu cầu UBND xã Ea Kly báo cáo về nội dung này. Theo báo cáo của UBND Ea Kly, đến nay UBND xã chưa nhận được hồ sơ và các thông tin liên quan từ UBND huyện Krông Pắc (trước đây) về vụ việc. Đồng thời, UBND xã cũng chưa được cấp kinh phí để chi trả cho 6 giáo viên theo bản án của tòa.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giáo viên #trái luật #lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục