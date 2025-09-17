Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường bất ngờ ‘quay xe’ sau đề xuất học sinh mặc 3 màu áo đồng phục trong tuần

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau đề xuất học sinh mặc 3 màu áo đồng phục trong tuần bị phản ứng, nhà trường quyết định “quay xe”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lạm thu.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 17/9, ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, phản hồi thông tin về Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Đrăng) đề xuất học sinh mặc 3 màu áo đồng phục trong tuần.

﻿z7021872046606-283474300ba13f6f613fd80d801f06eb.jpg
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Theo ông Nguyễn Xuân Đá, sau khi nắm thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác để xác minh, làm rõ. Sở đã làm việc với UBND xã Ea Đrăng, đề nghị nhà trường giải trình.

Qua báo cáo cho thấy, năm học 2023–2024, trường này được chọn làm thí điểm nhân rộng dạy học theo mô hình STEM, nên có 1 chiếc áo màu vàng.

Năm học 2024-2025, nhà trường triển khai may bộ đồng phục quần màu đen - áo màu cam, có logo của trường.

Đầu năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến may đồng phục mới cho học sinh, quần màu đen, áo màu xanh – có logo của trường. Việc này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, phụ huynh phản ứng, báo chí phản ánh. Sau đó, nhà trường quyết định dừng, không may đồng phục năm học 2025 - 2026 như dự kiến.

Ông Đá cho biết thêm, trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của năm học. Trong đó có nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường bán trú, nhất là cấp mầm non. Sở yêu cầu nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh và đặt sự an toàn lên hàng đầu.

z7021873630871-1aa32a429f62c9c67b424d6c153a42d8.jpg
Ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin

Liên quan đến nội dung ban hành hướng dẫn về thực hiện các khoản thu đầu năm, ông Đá cho biết do năm học này có nhiều điểm mới nên Sở đang xây dựng dự thảo. Hiện đang lấy ý kiến của chính quyền và một số đơn vị liên quan để hoàn thiện và sớm ban hành.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo rõ bằng văn bản để xử lý đúng người, đúng việc, nhằm nhắc nhở các trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Đối với khoản thu đầu năm học, ông Trương Công Thái nhấn mạnh không được lạm thu. Trường nào làm sai thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh cũng như trước pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể. Các trường căn cứ quy định thu theo quy định. Ông Thái tiếp tục đề nghị các phóng viên ghi nhận, phản ánh nếu các trường làm không đúng quy định.

Huỳnh Thủy
