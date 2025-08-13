Chưa bắt buộc học sinh Khánh Hòa phải mặc chung đồng phục

TPO - Sau khi có văn bản yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã cho phép các trường được tiếp tục sử dụng đồng phục đã mua hoặc đồng phục cũ trong năm học 2025-2026.

Ngày 13/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, sở vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường; đơn vị trực thuộc về việc thực hiện đồng phục học sinh năm học 2025-2026.

Theo văn bản trên, ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 558 về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025-2026.

Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản, UBND một số xã, phường có công văn đề nghị chưa thực hiện quy định về đồng phục học sinh trong năm học 2025-2026 theo công văn số 558. Lý do, nhiều phụ huynh học sinh đã mua sắm đồng phục cho con em, hoặc sử dụng lại đồng phục từ năm học trước.

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường hợp này được tiếp tục sử dụng đồng phục đã mua hoặc đồng phục cũ trong năm học 2025-2026. Các nội dung khác tại công văn số 558, sở đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn.

Học sinh Khánh Hòa chưa phải mặc chung một đồng phục.

Trước đó, ngày 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 558, đề nghị các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn về việc thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2025-2026.

Sở đề nghị các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (trừ cơ sở giáo dục ngoài công lập) thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo trắng), không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, việc đơn vị ra văn bản trên nhằm giảm gánh nặng tài chính bất hợp lý cho phụ huynh học sinh trong dịp đầu năm học.

Văn bản của sở cũng nêu rõ, đối với học sinh nữ các trường trung học phổ thông chỉ mặc áo dài vào một số ngày nhất định như thứ hai, ngày lễ và các ngày sinh hoạt truyền thống của ngành.

Đối với trang phục thể dục, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì phải bảo đảm ổn định kiểu dáng lâu dài trong nhiều năm. Học sinh có thể đi giày hoặc dép có quai sau, không bắt buộc phải thực hiện đồng loạt.

Bên cạnh đó, sở yêu cầu không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Các cơ sở giáo dục chỉ thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh tự mua sắm.

Cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán khoản thu trong nhà trường không dùng tiền mặt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.