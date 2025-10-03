Vụ lập khống hồ sơ tán sỏi: Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

TPO - Tối 3/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Tiền Phong, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ảnh minh hoạ.

Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc này, chiều tối 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1974), Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974), Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hai người này bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo điều tra bước đầu, từ 28/3-15/5/2024 và từ 28/5-31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả 33 triệu đồng; 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả 25 triệu đồng; đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ 60 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hành vi của hai trưởng khoa trên gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm. Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu), khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên điều dưỡng trưởng khoa), ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức). Vụ việc hiện cũng đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng uỷ Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.