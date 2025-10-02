'Nội soi' những mảng tối của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

TP - Hàng loạt sự cố bất thường liên tiếp xảy ra trong ngành Y tế Đắk Lắk suốt mấy năm qua đã thu hút sự chú ý của công luận. Việc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí quyết định đưa vụ án vừa khởi tố tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vào diện theo dõi đã mở ra hy vọng nhiều trang hồ sơ phạm pháp dường như bị lãng quên tại đây lại có cơ may lộ sáng.

Hoạt động “chui”

Từ ngày được làm lễ khánh thành, bàn giao, chính thức đi vào hoạt động (26/2/2019) tới nay, đã hơn 6 năm rưỡi trôi qua, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BV Vùng) vẫn chưa được Sở Y tế Đắk Lắk chính thức cấp giấy phép hoạt động. Không phép, nhưng mỗi ngày BV Vùng vẫn tiếp nhận trên dưới 1.600 bệnh nhân nội trú, khám bệnh từ 1.400-1500 bệnh nhân ngoại trú. Khó ai ngờ nơi bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông nhất Tây Nguyên, với hơn 1.300 cán bộ, nhân viên, lại phải công khai hoạt động “chui” lâu đến vậy.

Nhiều vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Khả Hưng

Nguyên nhân là dự án nghìn tỷ xây dựng BV Vùng đã bị giao cho một Ban Quản lý dự án yếu kém toàn diện, lại thiếu sự giám sát, chỉ đạo, xử lý nghiêm khắc. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, BV Vùng tổng vốn đầu tư ban đầu 1.098 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, khởi công xây dựng ngày 19/7/2010, Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Công ty Tư vấn xây dựng Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công. Ngày khởi công, chủ đầu tư cam kết sau hơn 2 năm sẽ xây xong. Tuy nhiên, hơn 9 năm sau, công trình mới khánh thành, và đến nay vẫn không nghiệm thu được vì rất nhiều hồ sơ thi công, thanh quyết toán đã “bị thất lạc”. Chất lượng công trình thì miễn bàn, vì phải liên tục đập phá, san sửa, trám vá, có những hạng mục không thể sử dụng được vì thiết kế vô lý, không phù hợp…

Từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2023, lần lượt 16 cán bộ, nhân viên ngành Y tế Đắk Lắk bị khởi tố, tạm giam, xử sơ thẩm bởi vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc giai đoạn 2014-2015, trong đó có ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế và hàng loạt trưởng, phó phòng thuộc Sở Y tế Đắk Lắk. Một loạt cán bộ mới được bổ nhiệm thay thế, không xử lý được những tồn tại cũ của công trình BV Vùng. Ông Đặng Minh Cảnh, Trưởng ban quản lý dự án BV Vùng khi đó, từng trả lời báo Tiền Phong: “Tiếng là Trưởng ban nhưng tui chỉ làm theo lệnh cấp trên, chứ không biết gì hết!”.

Niên hạn từ 20 tới 50 năm, mới 7 năm đã sắp sập

Hơn 6 năm qua, hàng trăm tỷ đồng ngân sách đã được rót thêm vào BV Vùng để sửa chữa, tuy nhiên, bất cập vẫn tồn tại. Vài mùa mưa đầu, cứ hễ cơn mưa đổ xuống là xô, chậu được đặt khắp các khoa, phòng, thậm chí đặt trong thang máy để hứng nước mưa. Tuy nhiên, dột còn chữa được, còn mặt nền BV Vùng không hiểu sao lại bị xây nghiêng đến mức các loại xe đẩy đều lao như tên bắn. Giải pháp được BV Vùng đưa ra là đặt mua loại thảm nhám, chống trượt trải dọc khắp các hành lang để người đi đỡ ngã, xe đỡ trôi.

Tháng 6/2025, Giám đốc BV Vùng, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp, ký Báo cáo số 1706 gửi Sở Y tế Đắk Lắk, báo cáo về 9/19 gói thầu tới nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định, do thiếu hồ sơ pháp lý. Vì chưa quyết toán mà một số hạng mục công trình rất cần được đập phá, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thể làm được như Khoa Dược ở khu nhà B; phần kính bịt kín gây nóng bức ở các khu nhà C, D, E; Hệ thống Phòng cháy chữa cháy mục nát có thể “gây bể vỡ đường ống bất cứ khi nào”; Hạng mục bờ kè khu nhà E và hành lang cầu nối số 2 bị “sụt lún, xô lệch đã lâu”, cần “sửa chữa tránh nguy cơ sụp đổ công trình”, “ảnh hưởng đến công tác cấp cứu vận chuyển bệnh nhân can thiệp tim mạch”, “gây mất an toàn, đe dọa tính mạng nhân viên, bệnh nhân…”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh phải xử lý rốt ráo vấn đề này, mới đây, ngày 9/9/2025, Sở Xây Dựng có Báo cáo số 1714 gửi UBND tỉnh. Nội dung báo cáo đề nghị Sở Y tế cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Sở Xây Dựng khẳng định đoạn Hành lang cầu nối số 2 cần phá dỡ đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán từ tháng 7/2019 với tổng chi phí hơn 17 tỷ đồng, niên hạn sử dụng từ 20 năm đến 50 năm. Tuy nhiên mới qua 7 năm sử dụng, công trình “đã bị lún nghiêng, vượt giới hạn cho phép, kết cấu cột, sàn bị nứt tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, mất an toàn. Việc cải tạo, sửa chữa không có hiệu quả, cần phải tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người và các công trình lân cận…”.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Mảng tối không chỉ về xây dựng

Hơn 7 năm trước, báo Tiền Phong đã đăng nhiều loạt phóng sự điều tra chỉ rõ các dấu hiệu phạm pháp trong ngành Y tế Đắk Lắk, trong đó có bài “Sai phạm Y tế Đắk Lắk: Thế lực nào bao che?”. Loạt bài đã điểm lại nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng cả trong 3 lĩnh vực mà ngành Y tế Đắk Lắk được rót nhiều tiền nhất, là Xây dựng, Đấu thầu thuốc và Mua sắm trang thiết bị y tế.

Với 3 mảng này, các cơ quan chức năng cũng đã vài lần vào cuộc, nhưng chỉ có vụ đấu thầu sai 7 mặt hàng thuốc được khởi tố, còn vụ đấu thầu sai tới 40 mặt hàng thuốc sau đó xử lý thế nào thì công luận không được biết, dù hậu quả thiếu thuốc nghiêm trọng tại các bệnh viện ở tỉnh này còn kéo dài tới mấy năm sau.

Trong khi các sai phạm không được xử lý, tại BV Vùng, nhiều loại trang thiết bị trị giá nhiều tỷ đồng do Sở Y tế mua sắm nhiều năm trước ấn về vẫn “trùm mền đắp chiếu”, không dùng được. Ví dụ, loại máy hấp rác thải dán nhãn hãng Matachana mà giám đốc cũ của Sở Y tế Đắk Lắk từng ký hợp đồng mua giá hơn 8 tỷ đồng để hấp mỗi mẻ chỉ 45-75kg rác từ Công ty CP Tiến Bộ quốc tế AIC, trang bị cho nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có BV Vùng. Trong các công văn trao đổi, báo cáo gần đây giữa Sở Y tế với BV Vùng, tên cỗ máy vô dụng này vẫn được nhắc đi nhắc lại. Mới đây, vụ kê khống dịch vụ laser tán sỏi ở Khoa Ngoại thận - Tiết niệu BV Vùng dù máy đã hỏng hơn 2 năm trước được khởi tố, lại cho thấy thêm một mảng tối nữa tại đây cần được soi chiếu.