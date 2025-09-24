Vụ lập khống hàng trăm hồ sơ tán sỏi thận: Người bệnh nói gì?

Mong muốn được chữa dứt điểm

Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn bị kê khai tán sỏi.

Ông Lê Văn Nam (SN 1977, trú xã Ea Kly, Đắk Lắk), cho biết tháng 4/2024, ông tới bệnh viện này khám và được chỉ định tán sỏi thận. Sau khi xuất viện về nhà được khoảng 45 ngày, ông bị đau nên quay lại bệnh viện và tiếp tục được chỉ định tán sỏi lần 2. Sau đó, ông đến bệnh viện rút ống Sonde JJ được 10 ngày sau thì tiếp tục đau đến nay. “Thời gian sau, tôi đi tiểu thấy có ra một ít sỏi, nhưng không biết đã hết hay chưa. Nay được mời khám trở lại, tôi mong bệnh viện phải tập trung khám tầm soát và điều trị dứt điểm”, ông Nam cho hay.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân tán sỏi.

Ông Nguyễn Văn Hà (SN 1974, trú xã Ea Ning, Đắk Lắk) cho biết 1 giờ sáng một ngày tháng 9/2024, ông bị đau nên đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau đó, ông được chỉ định tán sỏi, nằm viện một thời gian rồi về. Sau khi xuất viện về nhà, trên người vẫn còn ống JJ nên ông đỡ đau. Tuy nhiên, khoảng 12 ngày sau ông quay lại bệnh viện để bác sĩ rút ống JJ. Từ hôm ấy tới nay, ông về nhà và tiếp tục bị đau. Sau đó, ông xuống bệnh viện ở TP HCM để điều trị, bác sĩ cho biết vẫn còn sỏi trong người nhưng kích thước nhỏ. Do đó, bác sĩ đã tư vấn cho ông về uống thuốc nam cho sỏi bật ra. “Nói thật, lúc đầu nghe thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời bệnh nhân khám sàng lọc, tôi không dám lên. Tuy nhiên, sau khi công an làm việc và thông báo lần này sẽ có nhiều bác sĩ giỏi ở các bệnh viện khác đến khám nên tôi mới dám đi. Tôi mong muốn các y, bác sĩ khi làm nhiệm vụ thăm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân cần đặt tâm đức lên hàng đầu”, ông Hà nói.

Ông Hoàng Văn Thư (SN 1975, trú xã Dur KMăl, Đắk Lắk) cho biết, tháng 4/2024, ông bị sỏi thận nên lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Tại đây, ông Thư được bác sĩ chỉ định tán sỏi và đặt ống Sonde JJ, rồi xuất viện. Sau khi về nhà được khoảng 1 tuần, ông Thư tiếp tục bị đau nhưng do công việc bận rộn nên không lên khám. Khoảng 20 ngày sau đó, ông Thư đi tiểu ra những cục máu đông nên tiếp tục nhập viện. Lần này, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chẩn đoán ông bị nhiễm trùng và cho nhập viện điều trị khoảng 1 tuần rồi cho về. Sau đó, ông Thư vẫn tiếp tục bị đau nên ra các trung tâm y tế để siêu âm thấy vẫn còn sỏi và lấy thuốc về uống. “Cách đây khoảng 3 tháng, tôi đi tiểu ra được 1 viên nhỏ. Hiện, vẫn còn 2 viên với kích thước khoảng 8mm. Hôm nay, sau khi nhận được thư mời của Bệnh viện, tôi đến đây thăm khám và mong muốn được chữa sỏi thận một cách dứt điểm” – ông Thư nói.

Hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân

Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (bìa trái) và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trực tiếp kiểm tra việc khám sàng lọc của bệnh viện.

Bác sĩ Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, theo kế hoạch, Bệnh viện sẽ tổ chức khám trong thời gian 10 ngày, từ 24/9-3/10, bao gồm siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang hệ tiết niệu. Sau khi có kết quả, tùy đối tượng bệnh nhân, các bác sĩ chuyên ngành sẽ có tư vấn cho phù hợp.

Theo bà Thủy, trước đó, Bệnh viện đã có họp với các khoa, phòng liên quan và các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột để cử các bác sĩ đúng chuyên khoa đến phối hợp với đội ngũ nhân viên của Bệnh viện tổ chức thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi sự việc xảy ra, sở đã yêu cầu bệnh viện báo cáo, thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn bộ quy trình và khắc phục hậu quả làm sao đó tốt nhất sức khỏe cho bệnh nhân.

“Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là lỗi thuộc về cá nhân. Về phía Sở Y tế đã rất quyết liệt và giao cho bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn, hội đồng thanh toán bảo hiểm,... để chỉ ra được các vấn đề đã xảy ra và không được tái phạm trên bệnh nhân. Cho dù thực hiện kỹ thuật nào thì phải có quy trình và tuân theo tất cả quy định của Bộ Y tế đề ra”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cũng cho biết, hiện Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có 10 bác sĩ, trong đó bác sĩ hợp đồng nhiều. Do đó, ngày 23/9, Sở Y tế đã quán triệt với bệnh viện phải tiến hành công tác tuyển dụng, đào tạo bác sĩ cho khoa này nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.