Kinh tế

Lý do bệnh viện của đại gia Trầm Bê tăng vay nợ đột biến

Duy Quang
TPO - Quý III năm nay, nợ phải trả của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An tăng 6%, lên gần 356 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tại Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) tăng đột biến từ gần 8 tỷ đồng lên hơn 44 tỷ đồng do phát sinh khoản vay dài hạn hơn 38 tỷ đồng trong quý III.

Công ty CP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (mã chứng khoán: TAH) - nơi ông Trầm Bê làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa công bố kết quả kinh doanh quý III năm nay với doanh thu thuần đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 2%.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An báo lãi sau thuế quý III đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An có tổng tài sản vượt mức 1.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối tháng 6. Khoản mục tăng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn với hơn 202 tỷ đồng, tăng 42%, chủ yếu do tăng khoản trả trước người bán ngắn hạn cho Công ty TNHH Amec Holdings, tăng từ gần 32 tỷ đồng lên hơn 74 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An báo lãi sau thuế quý III đạt gần 32 tỷ đồng.

Giá trị tài sản dở dang dài hạn của dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng TA giảm mạnh từ hơn 2,6 tỷ đồng về 244 triệu đồng chỉ sau 3 tháng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An tăng 6%, lên gần 356 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tại HFIC tăng đột biến từ gần 8 tỷ đồng lên hơn 44 tỷ đồng - tức gấp 5,6 lần do phát sinh khoản vay dài hạn hơn 38 tỷ đồng trong quý III.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An trình cổ đông thông qua kế hoạch vay 70 tỷ đồng từ HFIC để thực hiện dự án đầu tư mua sắm mới trang thiết bị y tế với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Thời gian vay dự kiến là 7 năm, từ 2025-2032.

Dự án này chính là gói thầu MS-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An trị giá 105,9 tỷ đồng mà liên danh Amec Holdings - Duy Minh đã trúng thầu vào tháng 2/2025.

Duy Quang
