Ngân hàng đấu giá khoản nợ của ‘trùm’ buôn siêu xe Phan Công Khanh

TPO - Khoản nợ 163 tỷ đồng kèm quyền sử dụng đất 65.406 m2 ở Long Thành của "trùm" buôn siêu xe Phan Công Khanh sẽ được Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) tổ chức đấu giá công khai.

VietinBank AMC vừa công bố đã lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông làm đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ hơn 163 tỷ đồng của ông Phan Công Khanh và bà Lê Kim Loan.

Theo VietinBank AMC, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng số 22.059.012/2022 ký ngày 25/3/2022 tại VietinBank Chi nhánh 4 TPHCM. Đến 24/9/2025, tổng dư nợ tạm tính hơn 163 tỷ đồng, bao gồm gần 125 tỷ đồng nợ gốc, hơn 37 tỷ đồng nợ lãi và hơn 356 triệu đồng lãi phạt.

Phan Công Khanh tại showroom mới khai trương hồi tháng 6/2023 (ảnh: FB PCK).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên diện tích 65.406 m2 tại xã Phước Thái (trước đây là Phước Bình), huyện Long Thành, Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2019 đứng tên Phan Công Khanh và Lê Kim Loan. Giá khởi điểm đấu giá bằng đúng dư nợ, tức hơn 163 tỷ đồng.

Sau quá trình chấm điểm, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông đạt 95/100 điểm và được chọn tổ chức. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đạt 94/100 điểm nhưng không được lựa chọn.

Hồi tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Phan Công Khanh (ngụ tỉnh Bến Tre cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ). Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Vấn làm phó giám đốc và Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Do kinh doanh thua lỗ, nên Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện 3 vụ lừa đảo.

Phan Công Khanh nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn, thường được biết đến với cái tên “trùm buôn siêu xe”. Trên trang Facebook cá nhân, Khanh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche...

Phan Công Khanh cũng từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng và được mệnh danh là “vua bóng chuyền phủi” với chiều cao 1,8 m.

Giai đoạn 2008 - 2015, Phan Công Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM và được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Từ đó, ông Phan Công Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe.