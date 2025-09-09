Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rủ em ruột đột nhập công ty cũ trộm hàng chục cuộn dây điện

Ngọc Tú
TPO - Đêm tối, 2 anh em Việt và Bằng trùm kín áo mưa đột nhập vào nhà xưởng của công ty cũ rồi trộm đi hàng chục cuộc dây điện có giá trị lớn.

Ngày 9/9, Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 anh em ruột đã thực hiện vụ trộm 44 cuộn dây điện có giá trị hơn 70 triệu đồng của một công ty đóng trên địa bàn.

Trước đó vào chiều 6/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được tin báo của một công ty có trụ sở ở xã Hưng Nguyên về việc tối 5/9 bị kẻ gian đột nhập trộm đi 44 cuộn dây điện các loại với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

images2037241-z6992124075915-2b4a920daea6e2cd063d4239fa90e151.jpg
Hai anh em Việt và Bằng cùng tang vật 44 cuộn dây điện mới trộm được.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên đã lập tức vào cuộc xác minh. Do thời gian mất trộm xảy ra vào đêm tối, khu vực nhà xưởng không có camera theo dõi nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.

Sau 2 ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 8/9, Công an xã Hưng Nguyên đã làm rõ vụ việc và bắt giữ thành công 2 đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Nguyễn Quang Việt (SN 2001) và Nguyễn Hữu Bằng (SN 2003, cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An). Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ toàn bộ tang vật để trả cho bị hại.

images2037242-z6992124075853-e0e5b902c9d330b46581c636a5a1a8dd.jpg
Công an làm việc với Nguyễn Quang Việt.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận từng làm việc tại nhà xưởng của công ty trên nên biết bên trong có nhiều cuộc dây điện giá trị lớn. Việt nảy sinh ý định trộm cắp nên đã rủ em trai là Nguyễn Hữu Bằng để thực hiện hành vi. Tối 5/9, 2 anh em Việt và Bằng mặc áo mưa, đeo khẩu trang đột nhập nhà xưởng của công ty rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ việc đang được Công an xã Hưng Nguyên điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngọc Tú
#Nghệ An #trộm #trộm cắp #2 anh em ruột đi trộm #công ty #đột nhập #vụ trộm #dây điện

