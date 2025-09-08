Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt 'siêu trộm' người Trung Quốc chuyên đột nhập, phá két sắt của cơ quan Nhà nước

Hoàng Nam
TPO - Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến tỉnh Quảng Trị, đối tượng Huang Shaoning (Trung Quốc) đã gây ra nhiều vụ trộm cắp táo tợn gây hoang mang dự luận.

Từ tháng 3 đến tháng 8/2025, đối tượng Huang Shaoning (SN 1971), quê quán tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp bằng hình thức đột nhập vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cạy phá két sắt để lấy tài sản. Tổng giá trị tài sản đối tượng này trộm cắp được gần 2 tỉ đồng.

1-1-20250908104235.jpg
"Siêu trộm" người Trung Quốc cùng vật chứng là két sắt bị phá.

Theo tài liệu điều tra, Huang Shaoning đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi nhập cảnh, 2 đối tượng di chuyển vào tỉnh Quảng Trị bằng xe gắn máy mua tại Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để thực hiện hành vi phạm tội.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch, sau đó vào Việt Nam. Khi vào Việt Nam, đối tượng đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty nhằm xác định nơi có khuôn viên rộng, ít người bảo vệ để tìm sơ hở, đột nhập.

Sau khi đột nhập, đối tượng sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cạy phá két sắt chiếm đoạt tiền và các tài sản khác, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Các đối tượng này sau khi chiếm đoạt tài sản thì trở về nước, tiêu xài hết số tiền rồi mới ngược lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ; đồng thời, tổ chức xác minh lý lịch và truy bắt đối tượng còn lại là Huang Shaoxiong để xử lý theo quy định.

Hoàng Nam
