Bắt 2 đối tượng trữ ma tuý, ‘lòi’ 14 xe mô tô nghi bị trộm

TPO - Khám xét nơi ở của 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, công an thu giữ 14 xe mô tô các loại đã bị đục số khung, số máy nghi xe trộm cắp.

Ngày 8/9, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo đó, tối 7/9, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đầm Dơi phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Công an làm việc với Kha và Phúc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong balo của Nguyễn Trường Kha (SN 2002, ngụ xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau) có 1 bịch nilon hàn kín nghi ma túy đá, nên mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Kha và Hồ Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ xã Đầm Dơi) khai nhận bên trong gói nilon là ma tuý đá. Mở rộng điều tra, Công an xã Đầm Dơi thu giữ thêm 7 bịch nilon có chứa ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của 2 đối tượng thu giữ 14 xe mô tô các loại đã bị đục số khung, số máy nghi trộm cắp.