Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột kích 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma tuý

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đồng loạt đột kích 1 nhà hàng và 1 vũ trường, phát hiện 145 đối tượng dương tính với ma tuý.

Địa điểm mà cảnh sát đột kích gồm Nhà hàng Nonstop, tại số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà và vũ trường Victory tại số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

img-3267.jpg
Hơn 400 cán bộ, chiến sỹ đột kích 2 tụ điểm ăn chơi.

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng “bóng cười”; có 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

img-3269.jpg
img-3270.jpg
img-3274.jpg
img-3277.jpg
Hai tụ điểm ăn chơi nổi tiếng này quy tụ toàn nam thanh, nữ tú.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

img-3273.jpg
Cảnh sát bước đầu xác định có 52 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma tuý.

Lực lượng chức năng cho biết, đấu tranh ban đầu phát hiện 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#đột kích #dương tính với ma tuý #đông hà #quảng trị #Mở rộng điều tra vụ chủ quán bar ở TPHCM buôn bán bóng cười #nhà hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục