Đột kích 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma tuý

TPO - Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đồng loạt đột kích 1 nhà hàng và 1 vũ trường, phát hiện 145 đối tượng dương tính với ma tuý.

Địa điểm mà cảnh sát đột kích gồm Nhà hàng Nonstop, tại số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà và vũ trường Victory tại số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hơn 400 cán bộ, chiến sỹ đột kích 2 tụ điểm ăn chơi.

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng “bóng cười”; có 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

Hai tụ điểm ăn chơi nổi tiếng này quy tụ toàn nam thanh, nữ tú.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát bước đầu xác định có 52 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma tuý.

Lực lượng chức năng cho biết, đấu tranh ban đầu phát hiện 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.