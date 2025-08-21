Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đốt phòng trọ người yêu cũ rồi trộm xe máy tẩu thoát

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 21/8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một người đàn ông có hành vi đốt phòng trọ của bạn gái cũ, rồi trộm xe máy để bỏ trốn.

Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày, người đàn ông đến tìm bạn gái cũ tại dãy trọ, sau đó hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Người đàn ông bất ngờ châm lửa đốt đồ đạc trong phòng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

“Khói đen bốc mù mịt, ai cũng hoảng sợ. May mà hàng xóm chạy tới kịp, không thì cháy lan sang các phòng khác”, một nhân chứng cho biết.

Vụ việc khiến một xe máy trong phòng trọ bị hư hỏng nặng, rất may không gây thương vong về người.

z6929666097960-3042cd0ac320065aabb4f3dee673b83a.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Còn gã đàn ông, trong lúc tháo chạy, thấy một xe máy dựng bên đường có sẵn chìa khóa liền lấy làm phương tiện bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Thủ Đức đã có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng Công an TP.HCM truy tìm nghi phạm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng
#đốt phòng trọ #cướp xe máy #Thủ Đức #TP.HCM #nghi phạm #bạo lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục