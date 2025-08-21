Công an TP.HCM triệt phá nhóm tín dụng đen núp bóng quán sinh tố do ‘Má Hạnh’ cầm đầu

Ngày 21/8, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá ổ tín dụng đen – cho vay nặng lãi với quy mô lớn, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi). Ngoài ra, Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này hoạt động từ năm 2024 đến nay với thủ đoạn cho vay “tiền góp, tiền đứng”, số tiền từ 5–200 triệu đồng, lãi suất từ 180%–360%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính đã lên tới hàng trăm triệu đồng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Đáng chú ý, “Má Hạnh” có nhiều tiền án, từng dính đến môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, bà ta cùng con trai thu nạp thêm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự khác để tham gia siết nợ, đòi nợ thuê.
Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.