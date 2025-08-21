Công an TP.HCM triệt phá nhóm tín dụng đen núp bóng quán sinh tố do ‘Má Hạnh’ cầm đầu

TPO - Một quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) thực chất là “vỏ bọc” của đường dây cho vay nặng lãi do Lâm Thị Thu Em (biệt danh “Má Hạnh”, 54 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) điều hành vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 21/8, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá ổ tín dụng đen – cho vay nặng lãi với quy mô lớn, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi). Ngoài ra, Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an làm việc với hai đối tượng cầm đầu tại vụ án

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này hoạt động từ năm 2024 đến nay với thủ đoạn cho vay “tiền góp, tiền đứng”, số tiền từ 5–200 triệu đồng, lãi suất từ 180%–360%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính đã lên tới hàng trăm triệu đồng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, “Má Hạnh” có nhiều tiền án, từng dính đến môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, bà ta cùng con trai thu nạp thêm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự khác để tham gia siết nợ, đòi nợ thuê.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng đối tượng.