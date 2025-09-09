Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lĩnh 16 năm tù vì chiếm đoạt hàng nghìn con gà của người dân

Hòa Hội - Tấn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong khoảng 1 năm, Phạm Tuấn Khanh (ở tỉnh Đồng Tháp) đã thu mua hàng nghìn con gà của người dân nhưng không thanh toán, tòa tuyên phạt Khanh 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khi thu mua hàng nghìn con gà của người dân nhưng không thanh toán.

Bị cáo Khanh tại phiên tòa.

Bị cáo Khanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Tuấn Khanh không có việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua việc thu mua gà, Khanh giả vờ ngân hàng kẹt mạng không chuyển tiền được, làm giả các ảnh chuyển tiền thành công gửi qua Zalo cho bị hại; thuê xe tải đậu trước nhà để làm tin; sử dụng các sim không đăng ký chính chủ, tạo Zalo để giao dịch...

Khi chiếm đoạt được gà, Khanh vứt sim điện thoại, khóa Zalo, chặn liên lạc với người bán.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, tại các huyện Chợ Gạo, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang cũ) và huyện Châu Thành (tỉnh Long An cũ), bằng các thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt hàng nghìn con gà của người dân.

Cụ thể, Khanh đã chiếm đoạt hơn 5.400 con gà tre thành phẩm của chị Trần Thị Thanh Trúc, cùng 220 lồng nhốt gà, tổng trị giá hơn 470 triệu đồng; chiếm đoạt 2.000 con gà tre thành phẩm của chị Lê Thị Mỹ Trang, giá trị trên 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, Khanh còn chiếm đoạt của chị Nguyễn Lê Dung hơn 2,7 tấn gà tre; chiếm đoạt của anh Huỳnh Văn Mông hơn 1 tấn gà tre...

Hòa Hội - Tấn Minh
#lừa đảo #lĩnh án #Đồng Tháp #pháp luật

