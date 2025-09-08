Huế: Lừa đảo bằng ‘cổ vật’ giá vài trăm nghìn mua trên Tiktok

TPO - Công an TP Huế vừa triệt phá nhóm lừa đảo giả mạo “cổ vật” để chiếm đoạt nhẫn vàng trị giá 5.000 USD. Các đối tượng lừa đảo đã bị bắt giữ chỉ sau thời gian ngắn gây án.

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế thông tin, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng nhanh chóng triệt phá một nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam chuyên dùng thủ đoạn giả mạo “cổ vật” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an TP Huế lấy lời khai đối tượng trong đường dây lừa đảo giả mạo “cổ vật”﻿ để chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Trước đó, vào chiều 6/9, bà H.T.T (71 tuổi, trú Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu, TP Huế), chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại địa phương, bất ngờ bị một người đàn ông nói giọng miền Nam tiếp cận.

Kẻ này tự xưng là công nhân lái máy múc, vừa đào được hũ sành chứa nải chuối và nhánh cau bằng vàng. Để tạo lòng tin, đối tượng còn nói có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán, rồi gạ đổi “cổ vật” lấy chiếc nhẫn vàng mà bà T. đang đeo. Tin lời, bà T. đã chấp nhận và ngay sau đó bị lừa mất tài sản trị giá 5.000 USD.

Nhận thấy đây không phải vụ việc đơn lẻ mà là hoạt động của nhóm tội phạm lưu động, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, chỉ đạo khẩn lực lượng nghiệp vụ vào cuộc phá án.

Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau đó, lực lượng công an đã xác định được tung tích và tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy (TP Huế).

Tang vật là những đồ kim loại giả mạo cổ vật phục vụ lừa đảo bị công an thu giữ.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ gồm: Nguyễn Khánh Duy (SN 1983, trú Tây Ninh), Phan Văn Đức (SN 1990, trú TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983, trú Tây Ninh), Phan Vũ Trường (SN 1986, trú Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, những kẻ lừa đảo khai nhận đã mua các đồ vật kim loại tạo hình nải chuối và nhánh cau với giá chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng trên mạng xã hội TikTok. Sau đó, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn trét đất cát để ngụy tạo thành “cổ vật” vừa đào được.

Nhóm này nhắm vào người cao tuổi, nhẹ dạ cả tin để gạ gẫm đổi vàng hoặc mua bán “cổ vật” giả mạo. Nếu nạn nhân không có tiền, chúng tìm cách lừa trao đổi, chiếm đoạt trang sức đang đeo rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, nhóm lừa đảo đã thực hiện trót lọt nhiều vụ tại Huế, Đà Nẵng và Gia Lai.

Khám xét nơi lưu trú của nhóm lừa đảo, công an thu giữ hàng loạt tang vật như nhiều “cổ vật” giả bằng kim loại, điện thoại, xe máy cùng tiền mặt. Kết quả điều tra bước đầu của Công an TP Huế cho thấy, nhóm này hoạt động liên tỉnh, di chuyển liên tục, gây khó khăn cho công tác truy xét. Nhưng nhờ sự điều tra, truy xét quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng chức năng, hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng đã bị đưa ra ánh sáng.

Từ vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo người dân, nhất là người lớn tuổi, cần hết sức thận trọng trước những lời chào mời về “cổ vật” hay đồ quý hiếm không rõ nguồn gốc. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.