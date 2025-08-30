Huế cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng để lừa đảo

Ngày 30/8, Công an TP Huế cho biết vừa phát đi cảnh báo đến người dân về hiện tượng một số đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là gọi điện, gửi tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn bấm vào liên kết, mã QR giả mạo để “hỗ trợ nhận tiền”.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập hoặc làm theo hướng dẫn từ các đường link lạ, đồng thời kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của Nhà nước. Mỗi người cần chủ động nhắc nhở, tuyên truyền đến người thân nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin trước những lời mời gọi “nhận hỗ trợ tiền mặt”.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể báo ngay cho cảnh sát khu vực hoặc liên hệ trực ban công an phường nơi cư trú để được hỗ trợ.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai việc rà soát, xác định đối tượng nhận quà và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp, gồm chuyển khoản hoặc phát trực tiếp. Với hình thức chuyển khoản, người dân cần liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID (chỉ thực hiện khi đã có tài khoản định danh mức độ 2). Sau khi hoàn tất liên kết, người dân sẽ được nhận 100.000 đồng từ Nhà nước nhân dịp 2/9.

Đối với trường hợp chưa có tài khoản định danh mức 2 hoặc không có tài khoản ngân hàng, việc trao quà sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua các cơ quan chức năng.