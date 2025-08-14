Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo từ Campuchia

Chiều qua (13/8), sau ba ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 37 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bị cáo Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) bị phạt mức án cao nhất là 20 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên mức án từ 4 đến 15 năm tù.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, thông qua mạng xã hội, sự giới thiệu của người quen, bạn bè, người thân về việc đi làm "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia, các đối tượng đã sang làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do người Đài Loan làm chủ và một công ty lừa đảo do đối tượng Lê Minh Dũng (người Việt Nam, hiện đang bỏ trốn), làm chủ.

Các bị cáo tại tòa

Các công ty lừa đảo này sử dụng chung một thủ đoạn khi xây dựng kịch bản chặt chẽ, tổ chức vận hành như một doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, giả danh cơ quan Nhà nước, gọi điện thao túng tâm lý bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo lần lượt trả lời rành mạch cách thức vận hành, và việc phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để dẫn dắt "con mồi", phần trăm hoa hồng được chia khi lừa đảo thành công...

Theo đó, sau khi từ Việt Nam sang Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), các đối tượng được A Thơ (người Đài Loan, chưa rõ lý lịch cụ thể), thuê vào làm việc với hứa hẹn trả lương cao.

Công ty này thuê trụ sở tại các địa điểm thuộc thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (gần cửa khẩu), thiết lập hệ thống máy móc và mạng internet để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Các bị cáo tại tòa

Công ty được tổ chức theo hệ thống từ trên xuống: chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1. Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút # # chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. Bộ phận làm việc ở D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.

Tất cả nhóm D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào.

Một đối tượng trong đường dây lừa đảo

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm làm việc tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.