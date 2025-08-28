Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

TPO - Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm người Việt Nam tại nước ngoài giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

16.jpg
Đối tượng Lê Minh Dũng

Trước đó, tháng 2/2024, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 đối tượng thuộc đường dây giả danh cán bộ Công an, Kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này là Lê Minh Dũng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi băng nhóm lừa đảo bị triệt xóa vào năm 2024, dưới sự hỗ trợ, che giấu của các “ông chủ” người nước ngoài, Lê Minh Dũng đã lẩn trốn tại đặc khu kinh tế thuộc Campuchia, tiếp tục thành lập và điều hành các băng nhóm lừa đảo mới khiến quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 24/10/2024, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

15-8576.jpg
Đối tượng Lê Minh Dũng (áo xanh) thời điểm bị bắt

Sau thời gian theo dõi, ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Campuchia.

Hiện, đối tượng đã được áp giải về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#bắt giữ đối tượng #băng nhóm lừa đảo #giả danh cán bộ tư pháp #Lê Minh Dũng #lừa đảo xuyên quốc gia #Công an Nghệ An #chiếm đoạt tài sản

