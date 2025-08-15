Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ giáo viên bị cáo buộc lừa đảo hơn 24,6 tỷ đồng

TPO - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hưng Yên tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm” liên quan đến bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, trú tại Hưng Yên, nguyên giáo viên mầm non) cùng 3 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, Thủy bị xác định đã sử dụng thủ đoạn mua bán đất để chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Ba bị cáo khác gồm: Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, nguyên trưởng công an xã, nguyên cán bộ công an huyện Tiên Lữ) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ cũ, Hưng Yên) bị truy tố tội Che giấu tội phạm.

TAND tỉnh Hưng Yên nơi diễn ra phiên toà xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Đ.H

Trước khi tòa tuyên trả hồ sơ, cả 4 bị cáo lần lượt nói lời sau cùng: Bị cáo Thủy đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, khẳng định thành khẩn khai báo và mong được áp dụng mức hình phạt dưới khung; Bị cáo Lập đề nghị HĐXX đánh giá khách quan, công tâm về hành vi của mình. Ông Hải và bà Tiệp kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo buộc.

Trong quá trình xét xử (12–14/8), HĐXX và các luật sư đã thẩm vấn để làm rõ nhiều tình tiết. Luật sư của Thủy cho rằng do thua lỗ bất động sản, nợ nần chồng chất và áp lực nuôi 4 con nhỏ khi chồng đi làm xa, Thủy mới nảy sinh ý định lừa đảo. Luật sư đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ vì Thủy hợp tác và khai báo thành khẩn.

Luật sư của Lập cho rằng cáo trạng chưa chính xác, vì Lập chỉ đứng tên hộ và cho Thủy mượn tài khoản ngân hàng để nhận, rồi chuyển lại, tiền từ bị hại, không hưởng lợi, không tham gia bàn bạc hay chiếm đoạt.

Đối với ông Hải và bà Tiệp, luật sư khẳng định việc mua bán 4 thửa đất là có thật, không biết nguồn tiền bất hợp pháp của Thủy. Việc ký hợp đồng vào ngày 28/11/2022 chỉ nhằm chọn “ngày đẹp”, không phụ thuộc khoản nợ 1,4 tỷ đồng. Ông bà nhiều lần yêu cầu Thủy thanh toán đủ mới sang tên, luôn tuân thủ nguyên tắc “tiền vào thì sổ ra”.

Các luật sư tại toà. Ảnh: N.B

Ngược lại, đại diện Viện kiểm sát (VKS) khẳng định cáo trạng truy tố Thủy và Lập là “đúng người, đúng tội”, không chấp nhận tình tiết giảm nhẹ. VKS cho rằng Lập biết rõ hành vi gian dối của Thủy nhưng vẫn giúp sức bằng cách cho mượn tài khoản, nên phải chịu trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt.

Với Hải và Tiệp, VKS khẳng định đủ căn cứ buộc tội “Che giấu tội phạm”, vì họ đã cùng Thủy dàn dựng giao dịch vay tiền của một bị hại để Thủy dùng số tiền này trả nợ cho họ trong thương vụ đất trước đó.

Sau phần tranh luận, nhiều bị hại cũng bày tỏ không đồng tình với một số nội dung cáo trạng, cho rằng quyền lợi của họ chưa được bảo đảm.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các mâu thuẫn, bảo đảm xử lý vụ án khách quan và đúng pháp luật.