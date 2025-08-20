Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cựu quân nhân lừa đảo, lĩnh án 12 năm tù

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Do nợ nần chồng chất nên đối tượng Phan Tuấn Minh, cựu quân nhân chuyên nghiệp ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã dùng thủ đoạn lừa đảo góp vốn buôn hoa quả, đá quý rồi chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phan Tuấn Minh (SN 1991), trú tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (nay là khối Tân Lập, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

tp-l.jpg
Bị cáo Phan Tuấn Minh ra tòa lĩnh án. Ảnh: H.Đ

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2021, Phan Tuấn Minh là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, kinh doanh khẩu trang nhưng bị thua lỗ phải vay nợ nhiều người. Đến đầu tháng 9/2023, Minh không còn hoạt động kinh doanh và không còn khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định rủ người khác góp vốn làm ăn nhưng thực chất là để chiếm đoạt, lấy tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, đối tượng này đã ra quân, tiếp tục hành vi gian dối, lừa đảo nhiều người.

Khoảng thời gian từ năm 2023 đến tháng 8/2024, Minh khoe mình có đường dây buôn bán, kinh doanh sầu riêng, đá quý và dược liệu nhằm lôi kéo nhiều người tham gia góp vốn, sau đó chiếm đoạt tiền. Từ chiêu bài này, đối tượng đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt của ông T.M.T ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn tổng số tiền 400 triệu đồng; bà L.T.H ở xã Thụy Hùng, Lạng Sơn 158 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Tuấn Minh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Duy Chiến
#cựu quân nhân lừa đảo #tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản #bản án 12 năm tù #gây án lừa đảo kinh doanh đa cấp #chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng #vay nợ và lừa đảo #giao dịch góp vốn buôn hoa quả đá quý #bị cáo Phan Tuấn Minh #tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn #hành vi gian dối trong kinh doanh

