Tham ô 2,1 tỷ đồng, cựu phó trưởng phòng kinh doanh bị phạt 20 năm tù

TPO - Phan Văn Hoa chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của công ty nên bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản".

Ngày 20/8, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Phan Văn Hoa (nguyên Phó trưởng Phòng kinh doanh Công ty TNHH Trung Viễn) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Phan Văn Hoa tại phiên tòa ngày 20/8.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Hoa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra nhiều lần, với số tiền chiếm đoạt từ nhiều khách hàng khác nhau.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Phan Văn Hoa làm việc tại Công ty Trung Viễn từ năm 2016. Đến năm 2022, bị cáo Hoa được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng kinh doanh và được công ty giao trực tiếp thu tiền công ty bán xe (xe máy chuyên dùng, xe xúc vật liệu) và từ khách hàng tại khu vực giáp ranh Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh.

Trong năm 2022, Phan Văn Hoa đã thu 3,5 tỷ đồng từ 8 khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty 1,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại (2,1 tỷ đồng), bị cáo Hoa chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.