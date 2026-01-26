Hành trình tri ân bền bỉ của Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh

Sáng 26/1, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp với Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt, trao quà Tết các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Chu Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 được thành lập ngày 26/3/1996 với 24 hội viên. Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Ban đã hình thành 8 chi hội tại các địa phương gồm TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Diễn Yên Quỳnh, Nghi Lộc, tập hợp 426 hội viên.

Ban hoạt động trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, nghĩa tình đồng đội; toàn bộ kinh phí do các cựu chiến binh và đồng đội tự nguyện đóng góp, không vận động tài trợ ngoài xã hội.

Trao quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2011, hưởng ứng việc xây dựng nhà bia tưởng niệm gần 15.000 liệt sĩ tại Sở chỉ huy Sư đoàn (Biển Hồ - Gia Lai), Ban đã vận động hơn 1 tỷ đồng để đúc chuông đồng đặt tại nhà tưởng niệm.

Năm 2015, Ban chính thức đổi tên thành Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, thống nhất với hệ thống toàn Sư đoàn.

Thực hiện chủ trương xây dựng các nhà bia chiến thắng, Ban đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt khảo sát dọc Trường Sơn, xác định chính xác các căn cứ, điểm cao từng diễn ra những trận đánh ác liệt của Sư đoàn 320. Sau hai năm khảo sát, Ban xác định được các điểm cao Chư Bồ (Đức Cơ, Gia Lai), 1015 (CHARLIE) và 1049 (DELTA) tại Sa Thầy (Kon Tum).

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho các cựu chiến binh.

Tháng 12/2017, 28 cựu chiến binh trực tiếp tham gia xây dựng nhà bia tại các điểm cao 1015 và 1049 - những di tích hiếm hoi do chính những người lính từng chiến đấu tại đây bỏ công sức, tiền của để tri ân đồng đội đã hy sinh. Tổng kinh phí xây dựng ba nhà bia Chư Bồ, 1015 và 1049 gần 9 tỷ đồng, trong đó cố Trung tướng, Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến ủng hộ 800 triệu đồng, còn lại là sự ủng hộ của chiến binh Lê Mạnh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Hải và các đồng đội khác.

Năm 2019, cả ba di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh; đến năm 2021, hai di tích 1015 và 1049 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt trong cụm di tích Đắc Tô – Tân Cảnh.

Ông Lê Mạnh Hải, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Năm 2018, Ban tiếp tục xây dựng nhà bia tại căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) – nơi Sư đoàn 320 tham gia đánh tan Sư đoàn 25 ngụy ngày 29/4/1975, mở toang cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn, góp phần vào thắng lợi lịch sử ngày 30/4/1975.

Song song với công tác tri ân, Ban Liên lạc luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội như ủng hộ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, góp quỹ Mặt trận Tổ quốc, chăm lo cựu chiến binh khó khăn…

Năm 2025, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng”, tổ chức nhiều chương trình lớn mang chiều sâu lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc như: Hành quân về nguồn, tri ân chiến trường xưa; Gặp mặt truyền thống ngày 27/7; Tham quan Bảo tàng lịch sử Quân sự - giao lưu kỷ niệm 75 năm thành lập Sư đoàn 320; Về nguồn Đền Hùng - giao lưu với Ban liên lạc tỉnh Phú Thọ; Trở về Tây Nguyên dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm Ngày truyền thống Sư đoàn 320;…

Chi hội cựu chiến binh phường Thành Vinh trao tặng bức ảnh cho Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Những hoạt động ấy tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Ban Liên lạc trong việc tập hợp cựu chiến binh, tính tổ chức chặt chẽ, quy mô bài bản, chiều sâu lịch sử - nhân văn - xã hội và lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Sư đoàn 320 trong thời kỳ mới.

Tại chương trình, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trao tặng nhiều phần quà cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội cựu chiến binh phường Thành Vinh trao tặng bức ảnh cho Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, cùng các tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Ban Liên lạc trong suốt thời gian qua.

Trao quà cho Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Theo ông Lê Mạnh Hải, những kết quả mà Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2025, xuất phát từ việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Sư đoàn với 8 chữ vàng “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng”, gắn với phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và tinh thần tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng theo Trưởng Ban Liên lạc, để có được những kết quả đó, Ban Liên lạc luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trước đây, nay là Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34; Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320 - Quân đoàn 34; Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 9 - Quân đoàn 34, cùng các đơn vị bạn trong và ngoài Quân đội.

Chụp hình lưu niệm

Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh cũng ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các tổ chức đoàn thể tại các địa phương nơi Sư đoàn được thành lập, từng chiến đấu, đứng chân và làm nhiệm vụ quốc tế.