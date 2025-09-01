Thiêng liêng hai chữ 'hòa bình' qua ký ức những cựu chiến binh

TPO - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách Mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vùng đất anh hùng Dur Kmăl (Đắk Lắk) hiện lên với những ký ức đầy thiêng liêng. Những cựu chiến binh từng vượt "mưa bom bão đạn" chiến đấu bảo vệ buôn làng rưng rưng xúc động khi nhắc đến hoà bình.

Vừa trải qua cuộc phẫu thuật, người còn mệt nhưng khi được hỏi về thời kỳ cùng buôn làng theo cách mạng, đánh đuổi kẻ thù để giành độc lập dân tộc, già Y Nuốt Niê (75 tuổi, buôn K62, xã Dur Kmăl, Đắk Lắk) nhiệt tình chia sẻ.

Già Y Nuốt Niê xúc động khi nhắc đến hoà bình, độc lập.

Ánh mắt xa xăm, già Y Nuốt Niê nhớ lại những tháng ngày gian khổ, đặc biệt là năm 1962, khi địch quấy phá buôn làng. Không chịu khuất phục trước kẻ thù, bà con buôn làng quyết định theo cách mạng, về khu căn cứ cách mạng ở vùng Nâm Nung (Lâm Đồng) tránh bom đạn.

“Thời đó, tôi mới hơn 10 tuổi. Ký ức về thời sống trong rừng ăn khoai rừng vẫn còn. Dù khó khăn, bà con vẫn một lòng theo cách mạng, đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập”, già Y Nuốt Niê kể.

Với già Y Nuốt Niê, hòa bình hôm nay quý giá lắm, người dân được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để tự do làm ăn, trồng lúa, nuôi sống gia đình và con cháu được học hành.

Già làng Y An Ênuôl (78 tuổi, buôn Kmăn, xã Dur Kmăl) cũng mang trong lòng những ký ức sâu sắc về hòa bình. Ông từng là chiến sĩ tham gia giải phóng buôn làng khỏi vòng vây quân địch. “Chúng tôi đã bỏ lại cánh đồng lúa chín, cả kho thóc, di chuyển vào rừng trong đêm với bộ quần áo và ít gạo. Dù vất vả, bà con quyết tâm theo cách mạng, đánh đuổi kẻ thù”, già làng Y An Ênuôl nói.

Già làng Y An Ênuôl kể lại thời kỳ đấu tranh gian khổ mà tự hào.

Theo già làng Y An Ênuôl, sau khi đất nước thống nhất, bà con trở lại nơi ở cũ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng và Nhà nước. Hình ảnh bộ đội san sẻ cho dân từng bộ quần áo, hạt gạo vẫn in đậm trong tâm trí ông. Đến bây giờ, cuộc sống bà con no đủ, con cháu được đến trường học tập.

Già làng Y Đhun Hmôk (70 tuổi, buôn Dur 1, xã Dur Kmăl) cũng không quên những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Gia đình ông Y Đhun Hmôk có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ ông đã thấm nhuần lý tưởng của Đảng, tham gia cùng bà con nuôi giấu cán bộ.

Già Y Đhun Hmôk hồi tưởng những năm tháng chiến đấu bảo vệ buôn làng.

“Địch vào buôn làng tra hỏi, đốt phá, bắt bớ nhưng bà con quyết không khai nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Sự bạo tàn của chúng càng khiến bà con căm phẫn, sục sôi ý chí chiến đấu, cùng bộ đội đứng lên đấu tranh giải phóng áp bức”, ông Y Đhun Hmôk nhớ lại.

Khi lớn lên, ông Y Đhun Hmôk trở thành người lính, tham gia đấu tranh cho đến ngày đất nước thống nhất. Trải qua không ít khoảnh khắc sinh tử, hơn ai hết ông trân quý độc lập, hoà bình dân tộc và luôn nhắc nhớ con cháu, thế hệ sau biết gìn giữ, phát huy.

Hòa bình, đối với những cựu chiến binh như các già Y Nuốt Niê, Y An Ênuôl và Y Đhun Hmôk, không chỉ là chấm dứt chiến tranh mà còn là những giá trị nhân văn, tình đồng bào và sự tin tưởng do tương lai tốt đẹp của các thế hệ con cháu.