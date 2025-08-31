Phường Hoàn Kiếm sinh hoạt chính trị thông qua bộ phim 'Mưa đỏ' – Hiểu và trân trọng hơn giá trị của hoà bình

Ngày 29/8, Đảng uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm tổ chức buổi sinh hoạt chính trị thông qua chủ đề bộ phim “Mưa đỏ”. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tới dự chương trình, đại biểu Thành phố có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ. Đại biểu phường Hoàn Kiếm có đồng chí Vũ Đăng Định – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường; đồng chí Trịnh Hoàng Tùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường, cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, các đồng chí đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ Uỷ ban nhân dân phường và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc phường.

Đảng ủy phường Hoàn Kiếm tại buổi sinh hoạt chính trị

“Mưa đỏ” là bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, được chuyển thể từ Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai, do Thượng tá Đặng Thái Huyền – Điện ảnh Quân đội nhân dân làm đạo diễn. Bộ phim lấy cảm hứng sâu sắc từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ quận tại buổi sinh hoạt chính trị

Xúc động phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng bộ phường Hoàn Kiếm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đổi mới, sáng tạo, được cán bộ, đảng viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và được lãnh đạo Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động sinh hoạt chính trị thông qua chủ đề bộ phim “Mưa đỏ” ngày hôm nay thực sự ý nghĩa trong không khí Thủ đô và cả nước hướng về Ngày Đại lễ của dân tộc - chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Cán bộ, công chức phường Hoàn Kiếm tại rạp chiếu phim "Mưa đỏ"

Đồng chí Vũ Đăng Định mong muốn với những thông điệp mà bộ phim gửi gắm, với những trải nghiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên có được cùng với bộ phim sẽ là tình yêu, là niềm tin và động lực để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ phim đã bằng nghệ thuật tái hiện xúc động và gần gũi những người lính thành cổ Quảng Trị trong cuộc chiến đấu anh dũng với nhiều hy sinh, mất mát. Với diện tích khoảng 25 ha, Thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328 tấn bom đạn; hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ phần lớn còn rất trẻ đã anh dũng ngã xuống. Mỗi nhân vật trong tiểu đội đều mang trong mình ước mơ, hoài bão riêng. Dẫu tuổi đời còn rất trẻ, vẫn sẵn sàng gác lại ước mơ riêng để cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Những hình ảnh bi tráng ấy khiến mỗi cán bộ, đảng viên xem không chỉ xúc động mà còn nhận ra ý nghĩa sâu xa của độc lập, tự do hôm nay. Đó là lời nhắn gửi sâu sắc đến thế hệ trẻ phải biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị thông qua bộ phim “Mưa đỏ” có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đảng viên phường Hoàn Kiếm. Đây không chỉ là một buổi chiếu phim thông thường, mà còn là hình thức sinh hoạt chính trị bằng trực quan sinh động, giàu cảm xúc, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thêm thấm thía những mất mát, hy sinh để đất nước có ngày thống nhất.

Chương trình sinh hoạt chính trị khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động và tràn đầy niềm tự hào dân tộc, như tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phường Hoàn Kiếm tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.