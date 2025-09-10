Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị: ‘Mưa đỏ’ giúp tôi sống lại ký ức hào hùng

TPO - Nhiều cựu chiến binh đã không khỏi xúc động, nhớ về những người đồng đội năm xưa đã ngã xuống trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị sau khi được xem bộ phim “Mưa đỏ”.

Kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; Ngày truyền thống Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972; chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ ngày 9 - 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với hoạt động chiếu bộ phim “Mưa đỏ” cho hội viên Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Nghệ An cùng cán bộ, công chức cơ quan.

Các cựu chiến binh và cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem phim "Mưa đỏ".



Cựu chiến binh Phạm Xuân Tịnh (76 tuổi, trú ở xã Châu Bình) là người trực tiếp tham gia chiến đấu 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị và bị thương. Khi biết thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức xem phim cho các cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị, ông đã vô cùng háo hức.

“Đêm trước khi đi xem phim, tôi trằn trọc không ngủ được. Xem phim, chúng tôi không chỉ sống lại một thời hào hùng, oanh liệt mà còn được gặp lại đồng chí, đồng đội, ôn lại những kỷ niệm, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã hi sinh cho đất nước hoà bình hôm nay”, người cựu binh chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, trò chuyện cùng cựu chiến binh Lê Văn Hòa.

Khi màn hình sáng lên, những thước phim lần lượt hiện ra, đôi mắt người cựu chiến binh Phạm Xuân Tịnh bỗng rưng rưng. Mỗi hình ảnh trên phim như kéo ông trở lại những ngày khói lửa. Tiếng pháo rền, tiếng súng nổ vang lên, cảm xúc càng thêm nghẹn ngào. “Xem phim, tôi như được gặp lại đồng đội của mình, những người đã nằm lại để bảo vệ thành cổ, bảo vệ quê hương”, ông Tịnh xúc động nói.

Nhiều cựu binh rưng rưng, xúc động khi xem phim "Mưa đỏ".

Cựu chiến binh Lê Văn Hòa (Hội viên Hội Chiến sĩ thành cổ phường Trường Vinh) chia sẻ niềm xúc động, tự hào sau khi xem phim. “Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Bao nhiêu đồng đội đã ra đi không về… Hôm nay xem phim, tôi như thấy đồng đội vẫn ở đây. Xúc động vô cùng”, cựu chiến binh Lê Văn Hòa tâm sự.

Bộ phim kết thúc, nhiều cựu chiến binh vẫn nán lại, nắm chặt tay nhau với những câu chuyện ân tình. Với các cựu chiến binh, xem phim không chỉ là hồi tưởng, sống lại một thời đầy gian khổ và đầy tự hào cho đất nước độc lập, tự do, hoà bình, mà còn là dịp để tưởng nhớ biết bao đồng đội đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất Quảng Trị. Qua đó cũng tiếp thêm sức mạnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm với cuộc sống hôm nay và mai sau.

Bộ phim kết thúc, nhiều cựu chiến binh vẫn nán lại, nắm chặt tay nhau với những câu chuyện ân tình.



Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đợt sinh hoạt có sự tham dự của 2.255 hội viên Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 và hơn 100 cán bộ, công chức cơ quan. Đây là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các hội viên - những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp chiến đấu, hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là cơ hội giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Việc tổ chức chiếu phim phục vụ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống của Hội là hoạt động tri ân đối với các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, trong đó có cán bộ làm công tác Mặt trận”, ông Hùng chia sẻ.