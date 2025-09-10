Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị: ‘Mưa đỏ’ giúp tôi sống lại ký ức hào hùng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều cựu chiến binh đã không khỏi xúc động, nhớ về những người đồng đội năm xưa đã ngã xuống trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị sau khi được xem bộ phim “Mưa đỏ”.

Kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; Ngày truyền thống Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972; chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ ngày 9 - 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với hoạt động chiếu bộ phim “Mưa đỏ” cho hội viên Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Nghệ An cùng cán bộ, công chức cơ quan.

z6995894143192-e67fc5ae55421e381a6f5054ecc1c348.jpg
Các cựu chiến binh và cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem phim "Mưa đỏ".

Cựu chiến binh Phạm Xuân Tịnh (76 tuổi, trú ở xã Châu Bình) là người trực tiếp tham gia chiến đấu 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị và bị thương. Khi biết thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức xem phim cho các cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị, ông đã vô cùng háo hức.

“Đêm trước khi đi xem phim, tôi trằn trọc không ngủ được. Xem phim, chúng tôi không chỉ sống lại một thời hào hùng, oanh liệt mà còn được gặp lại đồng chí, đồng đội, ôn lại những kỷ niệm, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã hi sinh cho đất nước hoà bình hôm nay”, người cựu binh chia sẻ.

z6995883156455-30f968f5754fc520496b76e8e5315580.jpg
Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, trò chuyện cùng cựu chiến binh Lê Văn Hòa.

Khi màn hình sáng lên, những thước phim lần lượt hiện ra, đôi mắt người cựu chiến binh Phạm Xuân Tịnh bỗng rưng rưng. Mỗi hình ảnh trên phim như kéo ông trở lại những ngày khói lửa. Tiếng pháo rền, tiếng súng nổ vang lên, cảm xúc càng thêm nghẹn ngào. “Xem phim, tôi như được gặp lại đồng đội của mình, những người đã nằm lại để bảo vệ thành cổ, bảo vệ quê hương”, ông Tịnh xúc động nói.

z6995882918624-3d2792640a14457ce0274bf272572c16.jpg
Nhiều cựu binh rưng rưng, xúc động khi xem phim "Mưa đỏ".

Cựu chiến binh Lê Văn Hòa (Hội viên Hội Chiến sĩ thành cổ phường Trường Vinh) chia sẻ niềm xúc động, tự hào sau khi xem phim. “Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Bao nhiêu đồng đội đã ra đi không về… Hôm nay xem phim, tôi như thấy đồng đội vẫn ở đây. Xúc động vô cùng”, cựu chiến binh Lê Văn Hòa tâm sự.

Bộ phim kết thúc, nhiều cựu chiến binh vẫn nán lại, nắm chặt tay nhau với những câu chuyện ân tình. Với các cựu chiến binh, xem phim không chỉ là hồi tưởng, sống lại một thời đầy gian khổ và đầy tự hào cho đất nước độc lập, tự do, hoà bình, mà còn là dịp để tưởng nhớ biết bao đồng đội đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất Quảng Trị. Qua đó cũng tiếp thêm sức mạnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm với cuộc sống hôm nay và mai sau.

z6995882918622-12a612342ac5249a22afff6ace372eaf.jpg
Bộ phim kết thúc, nhiều cựu chiến binh vẫn nán lại, nắm chặt tay nhau với những câu chuyện ân tình.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đợt sinh hoạt có sự tham dự của 2.255 hội viên Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972 và hơn 100 cán bộ, công chức cơ quan. Đây là dịp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các hội viên - những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp chiến đấu, hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là cơ hội giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Việc tổ chức chiếu phim phục vụ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống của Hội là hoạt động tri ân đối với các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, trong đó có cán bộ làm công tác Mặt trận”, ông Hùng chia sẻ.

Thu Hiền
#cựu chiến binh #Thành cổ Quảng Trị #Mưa đỏ #kỷ niệm chiến tranh #tri ân chiến sĩ #phim lịch sử #hào hùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục