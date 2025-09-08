Đơn vị sản xuất 'Mưa đỏ' lên tiếng

TPO - Một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền poster một bộ phim lạ, sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan đến phim "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Chiều 8/9, hãng phim lên tiếng giải thích.

Những ngày qua, một số nền tảng mạng xã hội đang lan truyền poster một bộ phim lạ, sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan đến phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Nhiều tài khoản mạng xã hội đưa tin ê-kíp Mưa đỏ sẽ thực hiện một bộ phim liên quan đến vụ thảm sát Mỹ Lai tại Quảng Ngãi năm 1968.

Thông tin Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim về vụ thảm sát Mỹ Lai là không chính xác. Ảnh minh họa.

Chiều 8/9, hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân lên tiếng phủ nhận thông tin trên. "Thông tin cho rằng sau Mưa đỏ, ê-kíp sẽ thực hiện một bộ phim về đề tài em bé Mỹ Lai ở Quảng Ngãi là không chính xác. Đến hiện tại, Điện ảnh Quân đội nhân dân chưa có bất kỳ kế hoạch sản xuất chính thức nào cho dự án phim với đề tài như trên. Mọi thông tin chính xác chỉ được công bố bởi người phát ngôn của Điện ảnh Quân đội theo quy định hoặc các kênh thông tin chính thống của đơn vị", hãng phim cho biết.

Phía Điện ảnh Quân đội nhân dân mong khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, phim Em bé Mỹ Lai được thực hiện bởi đạo diễn Hoàng Nam, không liên quan tới hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân. Đạo diễn Hoàng Nam tiết lộ Em bé Mỹ Lai không chỉ tái hiện sự kiện lịch sử, mà còn là tiếng nói của những đứa trẻ bị tước mất tuổi thơ, gia đình và quê hương trong chiến tranh. Phim truyền tải thông điệp yêu hoà bình mạnh mẽ từ Việt Nam gửi ra thế giới. Tuy nhiên, thời gian phát hành phim chưa được công bố.

Hiện tại, vị thế số một ở rạp Việt thuộc về Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Phim do Điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất, thu về hơn 552 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp. Chỉ sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, phim nâng tổng doanh số lên 450 tỷ đồng. Trong hai ngày cao điểm 1-2/9, Mưa đỏ đạt trên 50 tỷ đồng/ngày.

Mưa đỏ gần 600 tỷ đồng sau chưa đầy 20 ngày khởi chiếu.

Sau khi phim đạt thành tích tác phẩm điện ảnh Việt Nam ăn khách nhất phòng vé, đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định Mưa đỏ không tôn vinh công sức đóng góp của riêng cá nhân nào. "Suốt thời gian thực hiện, tôi may mắn khi có những cố vấn, những cộng sự, những diễn viên không chỉ yêu nghề, có tâm, có tầm mà còn luôn biết yêu thương, bọc lót, xả thân vì phim. Chúng tôi biết ơn, tri ân triệu triệu lượt khán giả đã tới rạp để xem, ủng hộ Mưa đỏ", nữ đạo diễn nói.