Tết An Bình quay trở lại, tiếp nối hành trình gieo mầm xanh vì cộng đồng

P.V

Tết An Bình – chương trình an sinh xã hội thường niên của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã chính thức quay trở lại trong năm 2026, tiếp tục hành trình đồng hành cùng cộng đồng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Với chủ đề “Gieo mầm xanh hạnh phúc”, chương trình năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 25/1/2026 tại xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An.

picture1-5520.jpg
Chương trình Tết An Bình năm thứ 17 sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2026

Trải qua 16 năm triển khai, Tết An Bình đã trở thành một hoạt động mang dấu ấn riêng của ABBANK, không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia trong những ngày đầu năm mà còn hướng tới những giá trị bền vững cho cộng đồng. Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp ABBANK triển khai các hoạt động trồng cây xanh trong khuôn khổ dự án “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”, trong đó Tết An Bình là một mắt xích quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Là xã vùng cao biên giới Việt – Lào, xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là các đợt mưa bão gây sạt lở đất và chia cắt giao thông. Những khó khăn này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân địa phương. Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 vừa qua, nhiều bản làng trên địa bàn từng rơi vào tình trạng bị cô lập khi hạ tầng giao thông, hệ thống điện và viễn thông bị hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ, khiến việc ổn định cuộc sống của người dân gặp nhiều thách thức.

picture2-813.jpg
Xã Thông Thụ là địa bàn vùng cao thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, sạt lở, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân

Từ thực tế đó, Tết An Bình 2026 tiếp tục lựa chọn hướng tiếp cận gắn với trồng cây và hỗ trợ sinh kế bền vững, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ ngắn hạn. Trong khuôn khổ chương trình, ABBANK sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng 100.000 cây quế cho các hộ dân tại xã Thông Thụ. Quế là loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa bàn xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, đặc biệt huyện Quế Phong (cũ) được xem là “thủ phủ” của cây quế. Với chi phí đầu tư thấp, khả năng sinh trưởng tốt và giá trị kinh tế cao, cây quế giúp người dân có thể “lấy ngắn nuôi dài” thông qua việc thu hoạch lá, cành trong quá trình chăm sóc, từ đó từng bước cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế.

picture3-2791.jpg
Cây quế – loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và có giá trị kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Chia sẻ về chương trình, ông Đỗ Lam Điền – Thành viên Ban Điều hành ABBANK cho biết: “Tết An Bình là một trong những hoạt động trọng điểm trong chiến lược trách nhiệm xã hội của ngân hàng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng. Việc kiên trì triển khai dự án Xanh An Bình – Xanh Việt Nam qua nhiều năm, trong đó Tết An Bình đóng vai trò kết nối giữa bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế, là cách ABBANK góp phần kiến tạo sự an bình, hạnh phúc và ổn định bền vững cho người dân, không chỉ trong một mùa Tết mà trong cả tương lai lâu dài.”

picture4-7464.jpg
Hoạt động trồng cây trong khuôn khổ chương trình Tết An Bình - một phần của hành trình Xanh An Bình – Xanh Việt Nam được ABBANK duy trì nhiều năm qua

Thông qua Tết An Bình 2026 tại xã Thông Thụ, ABBANK tiếp tục gieo những mầm xanh cho cộng đồng địa phương, từ đó từng bước hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế, nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai và cải thiện chất lượng cuộc sống theo hướng bền vững.

