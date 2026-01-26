Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có trạm dừng nghỉ đầu tiên

TPO - Hôm nay (26/1), trạm dừng nghỉ tại Km205+092 thuộc Dự án thành phần cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chính thức được đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu dừng nghỉ của người điều khiển phương tiện và hành khách lưu thông trên tuyến.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), trạm dừng nghỉ Km205+092 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe cho lái xe, qua đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Việc đưa trạm vào hoạt động trong thời điểm lưu lượng phương tiện có xu hướng tăng cao dịp cận Tết được đánh giá có ý nghĩa thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp vận tải.

Theo phương án tổ chức giao thông đã được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt tại Công điện số 01/CĐ-CĐBVN ngày 17/1, các phương tiện ra, vào trạm dừng nghỉ này được tổ chức theo các làn riêng biệt, bảo đảm an toàn, không làm gián đoạn dòng xe trên tuyến chính. Công tác điều hành giao thông tại khu vực trạm được yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị vận hành và các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trạm dừng nghỉ Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức phục vụ người dân từ hôm nay. Ảnh: DRVN.

Tại trạm dừng nghỉ Km205+092, các hạng mục công trình phục vụ công cộng thiết yếu đã được đầu tư đồng bộ, gồm khu vệ sinh, bãi đỗ xe và khu vực nghỉ ngơi cho hành khách. Việc hình thành điểm dừng chân đạt chuẩn trên tuyến cao tốc giúp người lái xe có điều kiện nghỉ ngơi hợp lý, giảm tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ khi di chuyển trên quãng đường dài, từ đó hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc trạm dừng nghỉ Km205+092 đi vào hoạt động được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống hạ tầng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông và từng bước hình thành mạng lưới trạm dừng nghỉ theo định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại của ngành đường bộ.

Trên toàn tuyến, Cục ĐBVN cho biết đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh 10 trạm dừng nghỉ trên đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đồng Nai. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại nhiều dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng.

Trước thực trạng này, cơ quan quản lý ngành đường bộ đã nhiều lần yêu cầu các nhà đầu tư rà soát lại toàn bộ điều khoản hợp đồng, tăng cường nhân lực, vật tư và thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành trước các hạng mục phục vụ trực tiếp người dân như đường ra vào trạm, bãi đỗ xe và khu vệ sinh, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.