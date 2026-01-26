Công thức vận hành 4 mùa, tăng trưởng dài hạn của thủ phủ giải trí mới châu Á - Vịnh Tiên

Tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), “Quận Nhất” Vịnh Tiên đang được kiến tạo để trở thành thủ phủ nghỉ dưỡng - giải trí mới của châu Á. Mô hình phát triển bám sát công thức đã làm nên thành công của các đô thị giải trí hàng đầu thế giới: lượng khách khổng lồ quanh năm kết hợp hệ sinh thái thương mại - dịch vụ vận hành liên tục, tạo dòng tiền bền bỉ và dư địa tăng trưởng dài hạn cho bất động sản.

Dòng khách không đứt quãng, dòng tiền không ngắt mạch

Trên bản đồ du lịch toàn cầu, các trung tâm giải trí thành công đều sở hữu năng lực kéo khách ổn định và chuyển hóa lưu lượng thành chi tiêu lặp lại. Tại Mỹ, Orlando năm 2023 đón khoảng 74 triệu lượt khách nhờ hệ sinh thái công viên chủ đề và chuỗi sự kiện lớn; Las Vegas vận hành như “cỗ máy giải trí toàn cầu” dựa trên show diễn, casino, triển lãm và chuỗi sự kiện, ghi nhận khoảng 41,68 triệu lượt khách năm 2024.

Tại Việt Nam, Vịnh Tiên được định vị là cửa ngõ đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm cho Vinhomes Green Paradise. Lợi thế cốt lõi nằm ở vị thế “Quận Nhất bên biển” - nơi hội tụ hạ tầng chiến lược và tổ hợp tiện ích mang chuẩn mực quốc tế.

Từ trung tâm TP.HCM, hơn 10 triệu cư dân đô thị luôn khát không gian xanh hay các trải nghiệm “chữa lành” có thể tiếp cận Vịnh Tiên chỉ trong 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ.

Dòng khách quốc tế gần 20 triệu lượt/năm vốn quen thuộc với Vũng Tàu sẽ dễ dàng đến Vịnh Tiên sau khoảng 10 phút qua tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành khai thác thương mại từ giữa năm 2026, hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước có thể di chuyển thẳng tới Vịnh Tiên trong chưa đầy một giờ, không cần qua nội đô.

Vịnh Tiên tái hiện công thức thành công của các thủ phủ vui chơi, giải trí nổi tiếng thế giới

Giữ chân dòng khách khổng lồ này là “menu trải nghiệm 365 ngày” với quy mô hiếm có. “Kỳ quan giải trí” VinWonders rộng 122ha, sở hữu khoảng 200 trò chơi - thuộc nhóm lớn nhất thế giới - tạo điểm đến cho mọi lứa tuổi, xóa bỏ tính thời vụ của du lịch biển. Thế giới băng tuyết giữa miền nhiệt đới, gồm khu lễ hội tuyết hơn 5ha và núi tuyết nhân tạo 68m hứa hẹn trở thành biểu tượng check-in mới.

Bộ đôi sân golf 155ha chuẩn quốc tế thu hút giới doanh nhân, tầng lớp thượng lưu. Bệnh viện Vinmec 5 sao với “chuẩn mực vàng” của y tế toàn cầu hướng tới du lịch y tế cao cấp.

Không gian giải trí ban đêm được dẫn dắt bởi nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ và quảng trường ngoài trời sức chứa khoảng 60.000 người - điểm hẹn của concert, show diễn và lễ hội quy mô lớn.

Song song là hệ sinh thái lưu trú đồ sộ gồm 2 khách sạn 5-6 sao, 27 khách sạn boutique do hơn 20 thương hiệu quốc tế vận hành cùng hàng trăm resort villa. Các khu phố thương mại hoạt động 24/7 hoàn thiện chuỗi trải nghiệm - tiêu dùng khép kín.

Nhờ đó, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách được kéo dài liên tục. Dòng tiền hình thành theo nhiều lớp: từ vui chơi - giải trí, sự kiện, lưu trú đến bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ phong cách sống, tạo nền tảng vận hành bền vững quanh năm.

Chuỗi khách sạn hạng sang đưa Vịnh Tiên thành “thủ phủ lưu trú” cho du khách đến TP.HCM

Đồ thị tăng giá được “lập trình” trong 3-5 năm tới

Thực tế tại các đô thị giải trí lớn cho thấy, bất động sản bền vững luôn được nâng đỡ bởi ba nhóm khách hàng: nhà đầu tư, giới kinh doanh dịch vụ và người mua sử dụng. Vịnh Tiên hội tụ đầy đủ điều kiện để hấp dẫn đồng thời cả ba.

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, lợi thế lớn nhất của Vịnh Tiên nằm ở nền tảng vận hành dựa trên dòng khách khổng lồ quanh năm. Mỗi bất động sản tại Vịnh Tiên đóng vai trò như một “cỗ máy tạo dòng tiền” ổn định, đảm bảo thanh khoản và dư địa tăng giá dài hạn. Thị trường cho thuê sôi động cùng nhu cầu thứ cấp cao giúp tài sản duy trì sức hút bền bỉ.

Với các thương hiệu kinh doanh - dịch vụ, vị thế “Quận Nhất” của siêu đô thị đồng nghĩa dòng người và sự kiện được thiết kế luân chuyển liên tục. Lưu lượng khách sẵn có ngay trước cửa giúp tối ưu doanh thu mà không cần chi phí marketing lớn. Mỗi điểm chạm trải nghiệm đều trở thành cơ hội sinh dòng tiền.

Với người mua an cư hoặc second-home, Vịnh Tiên mang lại không gian sống hạng sang tương tự trung tâm TP.HCM nhưng vượt trội về môi trường sinh thái và hệ tiện ích. Khả năng kết nối 13 phút tới lõi đô thị cho phép cư dân “ở biển - làm việc trung tâm”, đồng thời dễ dàng quản lý tài sản nghỉ dưỡng mà không phụ thuộc đơn vị vận hành trung gian.

Đáng chú ý, đồ thị tăng giá của Vịnh Tiên đã được “lên lịch” bằng các cột mốc hạ tầng và tiện ích rõ ràng.