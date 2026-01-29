Chứng khoán đứt mạch giảm

TPO - Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay (29/1), khi lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp VN-Index đảo chiều tăng trở lại. Có thời điểm VN-Index rơi xuống dưới mốc 1.800 điểm trong phiên, song nhanh chóng được kéo lên nhờ dòng tiền tập trung vào một số nhóm ngành chủ chốt.

Đà phục hồi của VN-Index diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 25.000 tỷ đồng, giảm hơn 25%, phản ánh dòng tiền mua vào chủ yếu mang tính chọn lọc, chưa có dấu hiệu lan tỏa rộng.

Điểm sáng rõ nét nhất thuộc về nhóm cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ, khi dòng tiền đổ mạnh vào các mã đầu ngành. MWG tăng 4,7%, PNJ tăng 6,8%, VNM tăng hơn 5%, trong khi MSN tăng 5,8% và trở thành cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, DGW tăng trần.

Thị trường chứng khoán đã hồi phục trong phiên 29/1.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí và công nghiệp chịu áp lực chốt lời trở lại sau một số phiên hồi phục. PLX, PVD, GAS, PVT đồng loạt giảm giá, qua đó kìm hãm phần nào đà tăng của thị trường chung. Cổ phiếu hàng không cũng diễn biến kém tích cực khi VJC giảm hơn 4%.

Nhóm bất động sản ghi nhận tín hiệu cải thiện rõ rệt và trở thành một trong những trụ đỡ quan trọng của thị trường. VHM tăng hơn 2,5%, đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, trong khi VIC đứng giá, cho thấy áp lực bán tại nhóm cổ phiếu này đã hạ nhiệt so với các phiên trước. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác như VRE, KHG, NVL, CEO, DIG cũng giao dịch khởi sắc.

Trong nhóm tài chính, diễn biến phân hóa tiếp tục duy trì. Một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, MBB, VCB tăng nhẹ, trong khi HDB, TPB, ACB điều chỉnh. Nhóm chứng khoán cũng chưa đồng thuận khi thanh khoản thị trường suy giảm khiến nhiều mã giao dịch trầm lắng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,07 điểm (0,67%) lên 1.814,98 điểm. HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,1%) lên 252,72 điểm. UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (0,57%) lên 128,44 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 587 tỷ đồng, tập trung vào VIC, ACB, VCB, MWG, GAS…