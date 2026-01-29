EVN ký gói thầu cung cấp thiết bị chính dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng

Ngày 29/01/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và liên danh DEC-ENTEC-TTP (gồm 3 thành viên: Dongfang Electric International Corporation; Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Tâm Thành Phát) đã ký hợp đồng gói thầu TB01-TAMR cung cấp thiết bị cơ điện - dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự lễ ký có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bên cho vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện 3 (EVNPMB3) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP.

Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 94 ngày 28/8/2023 với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý IV/2027.

Để thực hiện dự án, chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30% vốn. Vốn vay thương mại khoảng 70%. Dự án Nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng khi vào vận hành tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Dự án cũng góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện (tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn…), qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Gói thầu TB01-TAMR là gói thầu cung cấp thiết bị chính, có quy mô lớn nhất và quan trọng nhất, được coi là ‘trái tim’ của dự án gồm: Cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như tuabin thủy lực; máy phát điện; hệ thống kích từ; hệ thống điều tốc; thiết bị cơ khí phụ; thiết bị điện nhà máy; máy biến áp chính; thiết bị ngăn đấu nối 220kV và các dịch vụ kỹ thuật.

Ngoài chức năng vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công dự án thủy điện Trị An mở rộng, cầu Hiếu Liêm còn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực sau khi dự án thủy điện hoàn thành.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua mạng). Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng 1.112,899 tỷ VND (bao gồm 28.479.528 EUR và 220,04 tỷ đồng), thời gian thực hiện gói thầu 26 tháng.

Phát biểu tại lễ ký, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dự án là công trình trọng điểm ngành năng lượng với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2027.

Theo ông Phương, đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025. Thời gian thi công, thực hiện chỉ còn 24 tháng, rất gấp rút. Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu lãnh đạo Dongfang Electric International Corporation phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện cũng như chất lượng của các thiết bị cho dự án.

“Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai để xây dựng phương án đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tiến độ, chất lượng nhằm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2027”, ông Phương cho hay.