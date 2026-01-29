TPHCM: 'Công ty tôi năm nay không thưởng Tết'

TPO - "Năm nay được thưởng bao nhiêu?" là câu hỏi được nghe nhiều nhất trong những ngày áp Tết ở thủ phủ công nghiệp TPHCM. Hầu hết công nhân lao động đến đây làm việc đều nỗ lực song không phải ai cũng được thưởng Tết.

Nơi trắng tay...

Những ngày đầu tháng Chạp, chúng tôi tìm đến một số khu nhà trọ ở thủ phủ công nghiệp TPHCM. Chiều muộn, công nhân tan ca, từng nhóm trở về nhà trọ. Họ rôm rả, bàn tán chuyện thưởng Tết của công ty mình rồi so sánh với đồng nghiệp ở công ty khác.

Nhiều công nhân xúc động khi nghe công ty thông báo thưởng Tết. Khoản tiền ấy giúp họ trang trải chi phí về quê, mua sắm. Tuy nhiên, cũng có không ít công nhân trăn trở, tủi thân khi mức thưởng không đều. Có người nhận nhiều, người nhận ít hoặc không được thưởng đồng nào.

Tại một khu trọ ở phường Tân Uyên (TPHCM), loay hoay chuẩn bị bữa tối trong căn phòng khoảng 12m2 gần đường ĐT.747, anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Đồng Tháp) cho biết công ty gỗ nơi anh đang làm việc trải qua một năm đầy khó khăn. Không tăng ca, thậm chí có lúc phải tạm ngưng sản xuất nên thu nhập của người lao động bấp bênh.

Nhiều công nhân ở TPHCM mong muốn được công ty thưởng Tết, làm lộ phí về quê sum vầy bên người thân

“Trước đây, mỗi tháng tiền lương từ 8-12 triệu đồng, nhưng năm nay bình quân chỉ 7 triệu đồng và công ty không thưởng Tết. Tuy có lương tháng 13 nhưng công ty chia làm hai đợt chi trả. Thấy bạn bè làm ở công ty khác được thưởng tới hơn 10 triệu đồng, mình tủi thân quá” - anh Tuấn nói.

Thưởng Tết luôn là câu chuyện được công nhân quan tâm vào dịp cuối năm bởi đều là người lao động xa quê, nhưng không phải ai cũng may mắn có được.

Ngồi thẫn thờ trước cửa phòng trọ, chị Vy cho biết rời quê ở An Giang đến phường Tân Hiệp (TPHCM) làm công nhân gần 6 năm nay. Những ngày gần đây, cứ lên mạng là thấy công ty này, doanh nghiệp nọ ăn tất niên, tặng quà, thưởng Tết, chị lại cảm thấy chạnh lòng.

"Công ty tôi năm nay không thưởng Tết, chỉ hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn”- chị Vy chia sẻ.

Chỗ rủng rỉnh tiền...

So với nhiều công nhân lao động xa quê, chị Võ Thị Đệ - làm việc tại một công ty kỹ nghệ cửa, phường Tân Hiệp, TPHCM - may mắn hơn. Chị Đệ cho biết, tổng số tiền nhận được cuối năm là hơn 40 triệu đồng, gồm thưởng Tết, chuyên cần, lương tháng 13 và bốc thăm trúng thưởng tiền mặt.

Chị Võ Thị Đệ vui mừng khi được thưởng lớn cuối năm.

“Cuối năm nhận được khoản tiền lớn, tôi rất vui, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty”- chị Đệ phấn khởi chia sẻ.

Được biết, nhà máy chị Đệ làm việc có hơn 1.300 lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trung bình từ 8-14 triệu đồng/tháng. Thưởng Tết năm nay của công ty trung bình từ 6-14 triệu đồng/người. Ngoài ra, doanh nghiệp tổ chức bốc thăm trúng thưởng và phiên chợ công đoàn dịp cuối năm cho người lao động.

Phấn khởi trò chuyện với chúng tôi, chị Lan - công nhân làm việc tại một công ty nước ngoài tại Việt Nam, trụ sở tại phường Dĩ An, TPHCM - khoe Tết năm nay công nhân được nhận thưởng nhiều hơn năm ngoái.

“Năm trước, công ty thưởng 2 tháng lương, ai cũng vui. Năm nay càng vui hơn khi công ty nâng mức thưởng Tết. Đi làm việc những ngày cuối năm, trong người tràn đầy năng lượng” - chị Lan tâm sự.

Công nhân phấn khởi khi doanh nghiệp tăng tiền thưởng cuối năm và tăng lương trong năm tiếp theo.

Trong dịp Tết, công đoàn công ty chị Lan tặng quà cho 6.700 đoàn viên lao động, mỗi người nhận được một phần quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn.