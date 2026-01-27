Bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài đón Tết sớm

TPO - Cùng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, tặng quà Tết, bao lì xì..., các bạn trẻ đã mang Tết sớm đến với các bệnh nhân ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tiếp thêm động lực để họ chống chọi với bệnh tật.