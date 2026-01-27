Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài đón Tết sớm

Giang Thanh

TPO - Cùng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, tặng quà Tết, bao lì xì..., các bạn trẻ đã mang Tết sớm đến với các bệnh nhân ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tiếp thêm động lực để họ chống chọi với bệnh tật.

tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-6.jpg
Chiều 27/1, sảnh tầng 1 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng bỗng rộn ràng không khí Tết﻿. Trên tấm bạt trải rộng, bệnh nhân và người nhà tất bật lau lá, chẻ lạt, gói bánh. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Ảnh: Giang Thanh
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-7.jpg
Hoạt động gói bánh tét nằm trong chương trình Xuân yêu thương 2026 do CLB Nhịp Đập Yêu Thương (Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng) phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Báo và Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các bệnh nhân và người nhà.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-18.jpg
Từ khoảng 13h30, từ các khoa, bệnh nhân và người nhà tất tả đổ về khu vực tiền sảnh để cùng gói bánh tét. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, họ kể cho nhau nghe về phong tục Tết quê mình, bày cách gói bánh, buộc lạt sao cho chặt, cho đẹp.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-14.jpg
Điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng gần một tháng nay, khi biết tin về hoạt động này, bà Thái Thị Kim Loan (SN 1971, quê ở Gia Lai) rủ bạn cùng phòng xuống gói bánh tét﻿ cùng mọi người. Không ai quen ai nhưng họ cùng rôm rả kể chuyện Tết, tiếng cười, tiếng nói xóa tan đau đớn trong những ngày dài điều trị, truyền hóa chất.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-13.jpg
Mặc kim chuyền trên tay, bà Loan nhanh nhẹn xếp lá, đổ nếp, đổ nhân, gói bánh, buộc lạt. Từng đòn bánh tét tròn lẳn, xanh mướt vừa gói xong được bà xếp ngay ngắn trên mâm.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-12.jpg
"Ở quê, tầm này là đã tất bật sơn sửa nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Khoảng một tuần nữa là bắt đầu gói bánh, sên mứt. Năm nay điều trị ở đây, tôi cũng không biết có được về nhà đón Tết hay không. Nhưng nhờ chương trình này, tôi và mọi người được tận hưởng không khí rộn ràng khi Tết đến, Xuân về, thực sự rất ấm áp", bà Loan nói.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-3.jpg
Ở một góc khác, ông Bùi Văn Lành (quê ở xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) đang được các tình nguyện viên hỗ trợ mặc áo dài, đội khăn đóng. Dù vẫn đang phải truyền thuốc nhưng biết có hoạt động chụp ảnh Tết, ông vẫn cố gắng xuống tham gia.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-2.jpg
"Dịp Tết, ai chẳng mong được mặc áo dài, chụp tấm ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm. Dù vẫn đang truyền thuốc hơi bất tiện, nhưng được các cháu tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ, tôi đã chụp được vài tấm ảnh đẹp", ông Lành nói.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-22.jpg
Theo em Nguyễn Thị Kim Quyên (sinh viên trường ĐH Đông Á, tình nguyện viên), thông tin của từng bệnh nhân sẽ được ghi lại trên phiếu. Các tình nguyện viên chụp ảnh lại phiếu thông tin kèm ảnh chụp trên máy ảnh.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-23.jpg
"Dựa vào đó, sau khi in xong, các tấm ảnh sẽ được mang đến tận phòng để tặng cho bệnh nhân. Nụ cười, sự hài lòng của bệnh nhân khi chụp ảnh áo dài Tết chính là động lực để chúng em cùng nỗ lực, mang Tết ấm áp đến bệnh viện", Quyên nói.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-4.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-5.jpg
Được biết, chương trình Xuân yêu thương 2026 diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 28/1. Bên cạnh hoạt động gói bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, CLB Nhịp Đập Yêu Thương còn tổ chức cắt tóc miễn phí, gian hàng ẩm thực Tết, tặng chữ thư pháp, tặng tóc giả, trò chơi dân gian... cho bệnh nhân và người nhà. Ngoài ra, hơn 550 suất quà là các bì lì xì Tết, quà Tết cũng được trao tận tay cho các bệnh nhân. Tổng kinh phí chương trình gần 200 triệu đồng.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-20.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-19.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-17.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-1.jpg
Theo anh Nguyễn Đăng Hòa, Chủ nhiệm CLB Nhịp Đập Yêu Thương, với mong muốn mang Tết ấm áp đến với bệnh nhân ung thư, từ năm 2016, chương trình Xuân yêu thương được tổ chức và duy trì thường niên với quy mô ngày càng mở rộng, đa dạng các hoạt động mang đậm không khí Tết.
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-11.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-9.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-8.jpg
tp-benh-nhan-ung-thu-don-tet-som-10.jpg
"Chúng tôi mong muốn mang không khí rộn ràng, vui tươi của những ngày đầu năm mới đến bệnh viện để bệnh nhân được đón Tết cổ truyền với những hoạt động quen thuộc; lan tỏa niềm vui, tinh thần tích cực, lạc quan giúp bệnh nhân chống chọi với bệnh tật", anh Hòa nói.
Giang Thanh
#Tết cổ truyền #bệnh nhân ung thư #Đà Nẵng #quà Tết #tình nguyện viên #gói bánh tét #chụp ảnh áo dài Tết #Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng #xuân yêu thương

