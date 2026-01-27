Bệnh nhân ung thư ở Đà Nẵng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài đón Tết sớm

TPO - Cùng gói bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, tặng quà Tết, bao lì xì..., các bạn trẻ đã mang Tết sớm đến với các bệnh nhân ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tiếp thêm động lực để họ chống chọi với bệnh tật.
Được biết, chương trình Xuân yêu thương 2026 diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 28/1. Bên cạnh hoạt động gói bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, CLB Nhịp Đập Yêu Thương còn tổ chức cắt tóc miễn phí, gian hàng ẩm thực Tết, tặng chữ thư pháp, tặng tóc giả, trò chơi dân gian... cho bệnh nhân và người nhà. Ngoài ra, hơn 550 suất quà là các bì lì xì Tết, quà Tết cũng được trao tận tay cho các bệnh nhân. Tổng kinh phí chương trình gần 200 triệu đồng.
Theo anh Nguyễn Đăng Hòa, Chủ nhiệm CLB Nhịp Đập Yêu Thương, với mong muốn mang Tết ấm áp đến với bệnh nhân ung thư, từ năm 2016, chương trình Xuân yêu thương được tổ chức và duy trì thường niên với quy mô ngày càng mở rộng, đa dạng các hoạt động mang đậm không khí Tết.
"Chúng tôi mong muốn mang không khí rộn ràng, vui tươi của những ngày đầu năm mới đến bệnh viện để bệnh nhân được đón Tết cổ truyền với những hoạt động quen thuộc; lan tỏa niềm vui, tinh thần tích cực, lạc quan giúp bệnh nhân chống chọi với bệnh tật", anh Hòa nói.