Nhiều trường ở Đắk Lắk trót mua chịu thực phẩm, vì ngóng dự án 'Nuôi em' chi tiền

TPO - Dự án “Nuôi em" chậm chi trả hơn 1 tỷ đồng tiền ăn bán trú trong nhiều tháng như cam kết tài trợ khiến nhiều trường học ở Đắk Lắk đã mua thực phẩm chịu, ứng trước kinh phí để duy trì bữa ăn cho gần 2.000 học sinh.

Ngày 26/1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo về dự án “Nuôi em” trên địa bàn.

Theo báo cáo, những năm trước, dự án "Nuôi em" được nhóm tình nguyện triển khai trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã (cũ) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, các địa phương chỉ đạo các trường học làm việc trực tiếp với nhóm tình nguyện mà không thông qua Sở GD&ĐT.

Đến năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp trực tiếp với nhóm tình nguyện để cung cấp danh sách học sinh, số lượng suất ăn và kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/2025, nhóm tình nguyện chưa chi trả tiền ăn theo cam kết, dẫn đến việc nhiều trường phải mua chịu thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trước thực trạng này, ngày 15/12/2025, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có công văn yêu cầu rà soát, thống kê tình hình triển khai dự án "Nuôi em" trên toàn tỉnh.

Kết quả cho thấy, trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (16 trường mầm non, 4 trường Tiểu học và 3 trường THCS).

Suất ăn bán trú từ dự án “Nuôi em" góp phần đảm bảo bữa ăn cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, tổng số tiền các trường đã nhận được đến nay hơn 68 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền dự án chưa thanh toán tính đến hết tháng 12/2025 lên tới hơn 1,08 tỷ đồng.

Phần lớn các trường chưa nhận được kinh phí hỗ trợ trong các tháng 9, 10, 11 và 12/2025. Chỉ một số ít trường được chi trả một phần tiền trong tháng 9 và 10/2025.

Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk kiến nghị dự án "Nuôi em" chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường liên quan quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những trường đã ứng trước kinh phí để đảm bảo bữa ăn cho học sinh trong thời gian qua.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định, dự án "Nuôi em" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt đối với học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án “Nuôi em" do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng cao, vùng sâu. Mỗi nhà hảo tâm (được gọi là “anh chị nuôi”) đóng góp 1,45 triệu đồng/năm học, trong đó 1,35 triệu đồng dành cho tiền ăn và 100.000 đồng phục vụ cơ sở vật chất.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc mức hỗ trợ còn thấp.

Thời gian gần đây, dự án “Nuôi em" vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng khi xuất hiện thông tin một số trẻ có nhiều người cùng nhận nuôi, dữ liệu bị sai lệch và cách vận hành thiếu minh bạch.