Báo Tiền Phong phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm trao 150 suất quà Tết tại Khánh Hòa

TPO - Những phần quà Tết nghĩa tình được trao tận tay người dân vùng khó khăn tại Khánh Hòa không chỉ giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn sau thiên tai, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Ngày 27/1, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức chương trình trao quà Tết cho 150 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại hai xã Tây Khánh Sơn và Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa.

Tại xã Tây Khánh Sơn, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai. Bên cạnh đó, bà Võ Thị Phương Uyên (doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa) cũng trao tặng thêm 50 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo cho bà con địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Khánh Sơn cho biết, với đặc thù là địa phương miền núi, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Raglai nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và sinh hoạt của người dân.

Ông Phan Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Khánh Sơn chia sẻ tại chương trình.



“Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quỹ Thiện Tâm và Báo Tiền Phong đã quan tâm, sẻ chia với bà con Tây Khánh Sơn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo để người dân đón mùa Xuân an lành, ấm áp”, ông Hải chia sẻ.

Còn chị Bo Bo Thị Điển (ở cùng xã Tây Khánh Sơn) chia sẻ, khi biết mình có tên trong danh sách nhận quà, chị đã có mặt từ rất sớm. “Nhờ có tiền và gạo, gia đình tôi yên tâm hơn trong dịp Tết. Tôi rất biết ơn Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm”, chị xúc động bày tỏ.

Xúc động khi nhận quà, ông Ka Tân (xã Tây Khánh Sơn) cho biết, dù mưa lũ đã qua nhưng cuộc sống của nhiều hộ dân vẫn còn nhiều khó khăn. “Nhận được phần quà hôm nay, tôi rất vui và cảm nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các nhà hảo tâm và chính quyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số", ông nói.

Bà Võ Thị Phương Uyên phát gạo cho người dân.

Tại xã Phước Hậu, Ban tổ chức cũng đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn, mỗi suất trị giá 600.000 đồng.

Nhà báo Trần Công Hoan - Phụ trách Phó Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cho biết, hoạt động trao quà Tết không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân nghèo có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cơ quan báo chí đối với cộng đồng.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Mỹ Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới Báo Tiền Phong và Quỹ Thiện Tâm đã kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về. Sự hỗ trợ này góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Mang Thị Đòng (xã Phước Hậu) không giấu được niềm vui khi phần quà từ chương trình. Chị cho biết phần quà này giúp gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị bữa cơm ngày Tết, yên tâm hơn trong sinh hoạt và chăm lo cho con cái.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ dân tại xã Phước Hậu

Người dân phấn khởi, xúc động khi nhận những phần quà Tết đầy nghĩa tình từ các đơn vị tài trợ và nhà hảo tâm. Đối với nhiều hộ gia đình còn khó khăn, đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi phần quà không chỉ góp phần giúp họ có thêm điều kiện chuẩn bị Tết mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần to lớn.

Bà con hai xã Phước Hậu và Tây Khánh Sơn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, từ đó thêm ấm lòng, vững tin hơn vào cuộc sống. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời và mong muốn những hoạt động nhân văn như thế này tiếp tục được lan tỏa, góp phần gắn kết cộng đồng và đem lại một mùa Xuân an lành cho mọi người.