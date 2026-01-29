Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều nay

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Giá xăng trong nước từ 15h hôm nay (29/1) tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng mạnh.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 56 đồng/lít, lên mức 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít, lên 18.854 đồng/lít.

Giá dầu tăng mạnh. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít, lên 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, lên 18.176 đồng/lít; dầu mazut tăng 761 đồng/kg, lên 14.633 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

image.jpg
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/1 và 29/1 là 71,4 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,4 USD/thùng); 73,5 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,2 USD/thùng).

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết đã hoàn thiện và đăng ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo lần 10 Nghị định Kinh doanh xăng dầu. Đây là nghị định được Bộ Công Thương chuẩn bị trong hơn ba năm qua, với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh xăng dầu tiệm cận hơn với cơ chế thị trường.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, dự thảo sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần thứ 10 là việc trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng lưu ý, các cửa hàng bán lẻ độc lập, những hệ thống bán lẻ không trực thuộc đầu mối, phân phối hay đại lý cũng được trao quyền tự quyết giá bán.

Xuân Phong
