Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lâm Đồng:

Người trồng đào Tết 'nín thở' canh thời tiết, canh hoa nở

Thái Lâm

TPO - Những ngày này, các vườn đào ở Đức Trọng, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn "nước rút". Người trồng đào canh thời tiết, tuốt lá và chăm sóc để đào nở đúng dịp, quyết định thu nhập cả năm.

tp-17.jpg
Tại xã Hiệp Thạnh, không khí sản xuất vụ Tết﻿ đang vào cao điểm. Từ đầu tháng Chạp, vườn đào của ông Trần Toàn luôn nhộn nhịp người ra vào, cả gia đình gần như 'ăn ngủ' cùng 700 gốc đào để theo sát.
tp-1.jpg
Ông Toàn cho biết, sáng sớm và chiều muộn đều đi kiểm tra nụ, thân, lá nhằm kịp thời điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.
tp-18.jpg
Theo ông Toàn, đào năm nay sinh trưởng khá tốt nhưng thời tiết diễn biến thất thường, nắng lạnh đan xen khiến người trồng phải tính toán rất kỹ. "Chỉ cần tuốt lá sớm hay muộn vài ngày là hoa nở lệch Tết, coi như mất mùa", ông Toàn nói.
tp-10.jpg
Khoảng ba tuần trở lại đây, gia đình ông Toàn thêm nhân công lặt lá, đưa hàng nghìn gốc đào từ 2-6 năm tuổi vào chậu.
tp-14.jpg
tp-15.jpg
Ông Toàn cho hay, đào năm nay sinh trưởng khá tốt nhưng thời tiết diễn biến thất thường, nắng lạnh đan xen khiến người trồng phải tính toán rất kỹ. "Chỉ cần tuốt lá sớm hay muộn vài ngày là hoa nở lệch Tết, coi như mất mùa", ông Toàn nói.
tp-6.jpg
Mùa mưa kéo dài, kèm nhiều đợt không khí lạnh buộc người trồng phải liên tục 'hãm' hoặc 'thúc' đào bằng cách điều chỉnh nước tưới, che nắng, giữ ẩm.
tp-12.jpg
"Giá bán tại vườn năm nay cơ bản ổn định, dao động từ 1,2-5 triệu đồng/gốc, tùy tuổi cây và thế dáng. Hiện vườn đã có nhiều khách đã đặt mua và thuê từ sớm", ông Toàn chia sẻ.
tp-2-4460.jpg
Tại khu vực Đà Lạt, nhiều nhà vườn cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc đào Tết.
tp-1-2640.jpg
Ghi nhận tại một nhà vườn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, không khí chăm sóc đào Tết đang vào cao điểm, nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.
tp-3.jpg
Ông Bùi Văn Sang - chủ một vườn đào - chia sẻ, thời tiết thất thường buộc người trồng phải vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật để đào nở đúng Tết. Hiện hàng trăm gốc đào đã được khách đặt thuê với giá 3-10 triệu đồng/gốc.
tp-18-5099.jpg
tp-16-7623.jpg
Những cây đào được khách chọn mua sẽ được ông Sang đánh dấu bằng giấy.
tempimagenkuo66.jpg
Khách tham quan, chọn mua và đặt thuê đào tại vườn.
Thái Lâm
#đào nhật tân #Lâm Đồng #Tết #trồng đào #Đà Lạt #canh hoa nở

Xem thêm

Cùng chuyên mục