Người trồng đào Tết 'nín thở' canh thời tiết, canh hoa nở

TPO - Những ngày này, các vườn đào ở Đức Trọng, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn "nước rút". Người trồng đào canh thời tiết, tuốt lá và chăm sóc để đào nở đúng dịp, quyết định thu nhập cả năm.
Khoảng ba tuần trở lại đây, gia đình ông Toàn thêm nhân công lặt lá, đưa hàng nghìn gốc đào từ 2-6 năm tuổi vào chậu.
Ông Toàn cho hay, đào năm nay sinh trưởng khá tốt nhưng thời tiết diễn biến thất thường, nắng lạnh đan xen khiến người trồng phải tính toán rất kỹ. "Chỉ cần tuốt lá sớm hay muộn vài ngày là hoa nở lệch Tết, coi như mất mùa", ông Toàn nói.
Những cây đào được khách chọn mua sẽ được ông Sang đánh dấu bằng giấy.