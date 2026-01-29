Lâm Đồng: Người trồng đào Tết 'nín thở' canh thời tiết, canh hoa nở

TPO - Những ngày này, các vườn đào ở Đức Trọng, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn "nước rút". Người trồng đào canh thời tiết, tuốt lá và chăm sóc để đào nở đúng dịp, quyết định thu nhập cả năm.