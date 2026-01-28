Đào mini đổ bộ Sài thành, giá rẻ đến bất ngờ

TPO - Những cành đào mini có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đã bắt đầu nhập chợ ở TPHCM từ vài ngày qua. Năm nay, giá cả vẫn ổn định, thậm chí tiểu thương còn báo giá mềm để khách dễ mua về chơi Tết.