Đào mini đổ bộ Sài thành, giá rẻ đến bất ngờ

TPO - Những cành đào mini có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đã bắt đầu nhập chợ ở TPHCM từ vài ngày qua. Năm nay, giá cả vẫn ổn định, thậm chí tiểu thương còn báo giá mềm để khách dễ mua về chơi Tết.
Không chỉ có đào, những loại hoa chơi Tết khác như mận Tây Bắc, tuyết mai cũng có giá rất mềm. Như tuyết mai chỉ 80.000 đồng/bó, mận Tây Bắc giá 180.000 đồng/10 cành.
Nhiều khách đến chợ hoa Tết sớm để chọn được những cành hoa đẹp nhất
Ông Thanh, chủ shop hoa trên đường Hùng Vương (TPHCM) nói, năm nay đào nhập về TPHCM bằng đường bay lẫn container rất dồi dào nhưng sức mua giảm mạnh 20-30%. Khách chủ yếu chuộng các cành đào mini hay huyền nhỡ, giá chỉ 600.000 đồng đổ lại. Có lẽ do họ muốn sắm Tết tiết kiệm.
Theo ghi nhận, hiện sức mua hoa Tết chưa tăng đột biến, nhiều tiểu thương thiện chí bán giá mềm để khách mua trang trí nhà cửa, văn phòng công ty. Một số nơi còn niêm yết giá rõ ràng cho khách chọn lựa. Dự kiến khoảng vài ngày nữa, đào phía Bắc về thành phố còn nhiều hơn